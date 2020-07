Body Positive: atriz Barbie Ferreira fala como passou a aceitar seu corpo

Reprodução/Instagram Barbie Ferreira





Barbie Ferreira é modelo e, recentemente, mostrou todo o seu talento como atriz ao interpretar Kat Hernandez na série “Euphoria”, da HBO. Hoje, aos 23 anos, a artista conta que sua carreira como modelo começou em 2013, quando tinha apenas 16 anos.

Ela revela que se frustrava com a falta de representatividade dos corpos gordos. Foi quando decidiu tirar algumas fotos de si mesma e enviá-las para a American Apparel – que adorou! Na mesma época, discussões sobre body positive começaram a surgir e Barbie se tornou uma figura muito conhecida no movimento.

Em entrevista à Vogue, a modelo e atriz diz que aceitar o seu próprio antes corpo era um problema. “Desde a pré-adolescência até a adolescência, não gostei da maneira como me parecia. Eu tirava fotos muito artísticas de mim mesma onde estava usando muita maquiagem e as colocava no Tumblr, mas nunca mostrava meu corpo.”

Mas isso começou a mudar quando Barbie iniciou como modelo. “Isso me colocou em uma posição em que fui forçada a me amar. Estar na frente de uma câmera me ensinou mais sobre mim do que eu jamais poderia me ensinar. Eu sempre me senti tão pequena… Bem, emocionalmente pequena e fisicamente grande. Não me senti nada especial. Mas ter uma comunidade de pessoas on-line que apoiaram abriu meus olhos de várias maneiras” diz a artista, que é exemplo para muitas garotas e mulheres.

E, se fosse dar um conselho para ela mesma mais jovem, ela diria: “Espere aí, garota, haverá muita negatividade, mas valerá a pena!”.