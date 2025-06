Boca Juniors empata com Benfica em estreia no Mundial de Clubes 

O Boca Juniors estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16) com um empate por 2 a 2 contra o Benfica, em um jogo movimentado no Hard Rock Stadium, em Miami. Os gols do time argentino foram marcados por nomes conhecidos do futebol brasileiro: Miguel Merentiel, ex-Palmeiras, e Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG. Pelo lado português, Ángel Di María, de pênalti, e Nicolás Otamendi balançaram as redes.

Com o resultado, Boca Juniors e Benfica somam um ponto cada no Grupo C. O time argentino ocupa a segunda posição, enquanto o Benfica é o terceiro colocado. A liderança da chave pertence ao Bayern de Munique, que tem três pontos, e o Auckland City, da Nova Zelândia, é o lanterna sem pontos.

O Jogo

O Boca Juniors abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Lautaro Blanco, em jogada pela esquerda, driblou Florentino Luís com um drible da vaca e cruzou para Merentiel. O atacante uruguaio, na pequena área, deu um toque sutil para superar o goleiro Trubin.

A vantagem argentina foi ampliada aos 26 minutos. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a bola foi alçada na área, Ayrton Costa ajeitou de cabeça para Rodrigo Battaglia, que completou com outra cabeçada certeira para o gol.

Ainda na primeira etapa, o Benfica conseguiu diminuir. Aos 47 minutos, Lautaro Blanco cometeu pênalti em Otamendi. Na cobrança, Di María deslocou Marchesín e marcou para os portugueses. Durante a confusão após o pênalti, Ander Herrera, do Boca Juniors, foi expulso do banco de reservas por reclamação.

No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais tenso. Aos 27 minutos, o Benfica ficou com um jogador a menos após a expulsão de Belloti, que acertou a cabeça de Ayrton Costa em uma disputa de bola no ataque. O cartão vermelho foi confirmado após revisão do VAR.

Mesmo com desvantagem numérica, o Benfica buscou o empate. Aos 38 minutos, Kokçu cobrou escanteio pela direita, e Otamendi se desvencilhou da marcação de Ayrton Costa para cabecear firme, sem chances para Marchesín, deixando tudo igual.

Pouco depois do empate, aos 43 minutos, foi a vez do Boca Juniors ter um jogador expulso: Figal recebeu cartão vermelho direto após uma falta dura.

Próximos desafios na competição

A segunda rodada da fase de grupos promete emoções. O Boca Juniors terá um desafio de peso no próximo sábado (21), enfrentando o líder Bayern de Munique, às 22h (de Brasília), novamente no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Benfica, no mesmo dia, mas às 13h (de Brasília), buscará a vitória contra o Auckland City, da Nova Zelândia, no Inter&Co Stadium, em Orlando.

