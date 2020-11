Boca de urna no Recife mostra João Campos e Marília Arraes no 2º turno

Reprodução: O Dia TSE recebe lista de agentes públicos que tiveram contas rejeitadas

Uma lentidão nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) paralisaram momentaneamente a apuração das urnas nas eleições municipais de 2020. A divulgação dos resultados, consequentemente, também foi suspensa. O TSE ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas uma entrevista com o ministro Luís Roberto Barroso , presidente do tribunal, está prevista para às 20h.

Durante todo o dia, houve instabilidade no e-Título , aplicativo do TSE para que os eleitores pudessem acessar a versão digital do título eleitoral. O serviço de justificativa de voto causou dor de cabeça para os usuários, sendo que muitos deles tentaram fazer isso, mas não conseguiram.

Em entrevista coletiva na tarde deste domingo (15), Barroso disse que o TSE disse que os sistemas eleitorais passaram por um ataque que tentou derrubar os servidores. Não se sabe ainda se a paralisação atual tem relação com esse episódio.