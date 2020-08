“Bob Esponja do pó” é preso com crack e diz que traficava para pagar pensão

PCDF/Divulgação Homem foi preso com drogas em mochila infantil

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (25), na região do Itapoã, no Distrito Federal , com 12 pedras de crack e pacotes de cocaína – a maior parte das drogas escondida numa mochila do personagem infantil Bob Esponja. As informações são do jornal Metrópoles.

Segundo as informações, o suspeito identificado como Hélio Mario da Silva Miranda, de 29 anos, já tinha sua casa investigada. Ele foi inicialmente preso com apenas uma pedra de crack – que alegou ser para uso próprio – quando saiu na rua, mas, depois, quando os policiais retornaram para o local investigado, encontraram a mochila com o restante da droga.

O suspeito então admitiu que iria traficar as drogas para pagar a pensão alimentícia de seu filho – o que foi confirmado em depoimento de sua mulher, que também habitava a casa, junto com o filho do casal.

Hélio foi preso em flagrante e está na carceragem da PCDF. Ele responderá por tráfico de substancia entorpecente e receptação e pode pegar até 15 anos de prisão.