Boas energias no lar: as melhores flores para decorar a casa

Muito utilizadas como itens decorativos, as flores levam mais beleza para os cômodos e renovam as energias com seus poderes naturais. Cada espécie tem um significado diferente e, por isso, deve ser utilizada na casa de acordo com suas necessidades e desejos – além de seu gosto.

Algumas pessoas preferem ter em casa vasos com ramos de flores artifíciais, porque elas não precisam de cuidados e duram por muito mais tempo. No entanto, elas não contêm as vibrações certas para atrair saúde, proteção , prosperidade e amor para dentro do seu lar. Portanto, opte pelas plantas naturais, para ajudar no equilíbrio das energias do ambiente e trazer muito mais bem-estar para os seus dias.

Para te auxiliar na escolha da espécie ideal, selecionamos as melhores flores para ter em casa e como cada uma delas pode te ajudar.

Melhores flores para ter em casa

Cravos

Utilizados em comemorações desde a Grécia Antiga, os cravos contam com um aroma delicado e, por isso, seu cultivo é comumente feito para o preparo de óleos aromáticos, perfumes e incensos. Na maioria das culturas conhecidas, essa flor simboliza a boa sorte e é perfeita para atrair vitórias e boas energias para o lar.

Cravo branco

Tem relação com o amor puro, aumenta o talento natural das pessoas e traz boa sorte. Seu poder é capaz de ampliar o lado espiritual das pessoas.

Cravo vermelho

Símbolo de amor, paixão e respeito. Um cômodo decorado com essa planta fica com as energias e o astral mais elevados.

Cravo cor-de-rosa

Chame a felicidade para seu lar com essa espécie. Ela também simboliza gratidão e respeito, por isso, pode ser utilizada como ótima opção de presente.

Cravo amarelo

Precisam ser utilizados com outras flores coloridas para terem o poder de aumentar a alegria e a vivacidade do local.

Crisântemo

Para ter uma vida longa, cultive um vasinho de crisântemo. Considerada a “flor de ouro”, essa planta representa simplicidade e perfeição. Na Ásia, região na qual ela é mais difundida e famosa pelo seu simbolismo, essa flor significa felicidade e uma vida cheia de fartura. O crisântemo branco tem relação com a verdade.

Begônia

Símbolo de felicidade, em ambientes fechados, pode levar mais serenidade para o local. Representa cordialidade e delicadeza, portanto, são ideais para deixar na sala ou próximo ao quarto.

Girassol

Se cultivar um vasinho de girassol em casa, seu lar terá muito mais força. Essa flor também desperta a criatividade e é um tônico para elevar o astral de qualquer ambiente. A cor amarela de suas pétalas age como um estimulador da felicidade e otimismo. É um amuleto de boa sorte e auxilia nas boas vibrações do ambiente.

Lírio

Atrai sorte, sucesso e o sentimento de segurança. Com flores chamativas e aroma irresistível, os lírios podem ser utilizados em simpatias e rituais. São conhecidos pela sua associação à pureza e inocência.

Lírio-da-paz

Eficaz na eliminação de pensamentos negativos e destrutivos, o lírio-da-paz te ajudará a passar pela fase da quarentena com muito mais calma. Ele também retira da casa as más energias e até as ondas eletromagnéticas dos aparelhos eletrônicos.

Margarida

Quer mais romantismo e aconchego? Então cultive margaridas ! Elas ampliam as vibrações do amor, da bondade e do afeto. Despertam as emoções da infância e trazem aquele sentimento bom dos tempos antigos. A flor branca representa a pureza do espírito e do corpo, por isso, traz leveza para a casa.

Orquídea

Para deixar a casa mais requintada, opte pelo cultivo da orquídea. Ela representa a fartura, força, sexualidade feminina e amor. Muito utilizada em decorações, algumas espécies já foram usadas para a produção de baunilha.

Flores roxas

Em geral, atraem sucesso com dinheiro. A cor roxa sempre teve relação com a nobreza, por isso, são consideradas elementos capazes de estimular a riqueza. Também alivia as tensões do espírito, auxilia o controle das emoções e sentimentos, provoca calmaria e confere a sensação de dignidade.

Rosas: o poder escondido na delicadeza

Além de serem vistas como símbolo do romantismo e da pureza, quando utilizadas na decoração dos ambientes da casa, elas harmonizam as relações pessoais. O aroma das flores ajuda no combate de problemas de pele, dores de cabeça, depressão e o nervosismo.

Rosas cor-de-rosa

Mande para longe os problemas da relação cultivando essas rosas. Se precisar de uma ação imediata, deixe um vasinho ou uma única flor no quarto. Além da beleza que proporciona para a harmonização do ambiente, elas carregam consigo carinho e cumplicidade.

Rosas vermelhas

Para as dificuldades sexuais, as vibrações das rosas vermelhas podem aliviam a situação. O ideal é sempre manter suas flores cuidadas e saudáveis.

Rosas brancas

A proteção é o essencial para qualquer casa, não é? Afastar doenças, inveja, pessimismo e tudo que pode abalar a estrutura do lar é fundamental para o bom convívio dos moradores. As rosas brancas chamam pela paz, proteção e restauram a harmonia nos momentos de dificuldade.

Rosas amarelas

O sucesso e a criatividade têm terreno fértil na casa quando rosas amarelas são cultivadas nela. Essa espécia também levanta o astral do lugar e é grande aliada da esperança.

