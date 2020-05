Boa Esperança confirma primeiro óbito por coronavírus no município

Ele seguia para a cidade de Rio Bananal e durante uma ultrapassagem colidiu frontalmente com um veículo de passeio. Felipe foi lançado a alguns metros da rodovia.

Um jovem de 18 anos identificado como Felipe Soares Cabral morreu na tarde deste sábado (16) na Rodovia ES 245, que liga Linhares a Rio Bananal. O acidente foi registrado na localidade de Sangali, em Rio Bananal, e a vítima morreu na hora.

Ele seguia para a cidade ribanense e durante uma ultrapassagem colidiu frontalmente com um veículo de passeio. Felipe foi lançado a alguns metros da rodovia.

Com o impacto da colisão, o veículo saiu da pista e bateu numa cerca de madeira. O motorista não sofreu ferimentos graves. O corpo de Felipe foi removido para o Serviço Médico Legal de Linhares para reconhecimento dos familiares. As causas do acidente ainda serão apuradas.