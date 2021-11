BMW vai fabricar novos X3 e X4 no Brasil com investimento de R$ 500 milhões

Divulgação Executivos brasileiros e estrangeiros revelam novidades que impulsionam produtividade da fábrica BMW Araquari

A BMW anuncia um aporte de R$ 500 milhões em sua fábrica de Araquari (SC), investimento que será dividido ao longo dos próximos três anos. Com isso, progressivamente, a capacidade fabril ganhará força para reforçar a presença da marca no segmento premium. Em entrevista, o corpo de executivos comenta que um a cada três veículos premium vendidos no país são BMW.

Todas as versões a combustão das novas gerações das linhas X3 e X4 serão fabricadas em Araquari (SC). Entre os novos modelos, estão os esportivos X3M40i e X4 M40i, equipados com motor de 387 cv.

Incrementos incluem a ampliação de desenvolvimentos mundiais com engenharia local. Desse modo, a fábrica da BMW em Santa Catarina será uma grande protagonista na produção de modelos que trazem os mais recentes desenvolvimentos trazidos da matriz, na Alemanha.

A produção dos novos modelos virá acompanhada de outras melhorias importantes na operação. A equipe de Engenharia local será ainda mais ativa no desenvolvimento dos softwares de digitalização. A produção local de um modelo BMW inédito será anunciado no futuro próximo.

Alexander Wehr, CEO e Presidente do BMW Group América Latina, afirmou, em coletiva com jornalistas, que a fábrica será responsável por uma série de novidades no futuro . “Estamos estudando como aliar, da melhor maneira, a tecnologia Flex Fuel com a eletrificação, para, assim, elevar o aproveitamento energético e seguir contribuindo para a redução do carbono”.

Na sessão de perguntas e respostas, o executivo afirma que: “o foco primário ainda será em torno dos veículos a combustão. Entretanto, estamos sempre monitorando o mercado com relação às tecnologias eletrificadas , as quais acreditamos que são, de fato, a tecnologia que dominará no futuro. Desse modo, um dia a fábrica poderá ganhar corpo também na fabricação de carros híbridos e elétricos”.

Leia Também

Além disso, o corpo de executivos enxerga o Brasil como um país de extrema importância para as operações da BMW global. “O Brasil é de longe o mercado com o maior potencial da América Latina, pois tem uma economia diversificada, uma população jovem e aberta às novas tecnologias .

Por isso, confiamos muito no país e estamos promovendo essas inovações relevantes na Planta de Araquari”, afirma Alexander Wehr.

Leia Também

Leia Também

Perguntados sobre a questão do aumento dos preços dos automóveis no Brasil, e se pretenderiam, em algum momento, corrigir os preços de seus produtos, os executivos afirmaram que não. “Isso não está nos nossos planos. Até porque, ao contrário do mercado como um todo , nos esforçamos para manter esses preços. Isso é o que continuaremos a fazer”, segundo Alexander.

Leia Também

Sustentabilidade e fomento sócio-econômico

Divulgação Uma série de medidas acompanham o desenvolvimento da fábrica. anto no aspecto ambiental, quanto social e econômico

Dois projetos que estimulam a Economia Circular foram criados pelo time da fábrica e merecem destaque. O primeiro é o Upcycle Element, que doa resíduos dos elementos da produção , como as embalagens dos chicotes elétricos ou uniformes usados, para cooperativas de mulheres costureiras da comunidade local.

Esse material doado é transformado em mochilas, sacolas e outros produtos, que são comercializados por essas cooperativas, gerando renda e transformando a economia circular em realidade.

O segundo é o Seal the Deal, que transfere o resíduo dos selantes utilizado na produção para uma empresa parceira, que, por sua vez, utiliza esse material na fabricação de tapetes, forro das portas e outros componentes da fábrica da BMW .