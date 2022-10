BMW Série 3 reestilizado ganha painel do SUV elétrico iX

Divulgação – BMW BMW Série 3 conta com o mesmo motor do modelo anterior, turboflex, de dois litros de cilindrada

Fabricado na unidade de Araquari (SC) o novo BMW Série 3 já está disponível para venda no Brasil. O carro tem como principal novidade a atualização do conjunto estético, além da inclusão do painel do utilitário esportivo elétrico iX.

Na dianteira, os faróis e a grade bipartida receberam novo desenho. O para-choque dianteiro também foi reestilizado, com novas tomadas de ar, bem com o traseiro, com novo layout de luzes das lanternas.

Na parte interna, o novo Série 3 ganhou uma tela curvada (BMW Live Cockpit Professional) , composta por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia), que rodam o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva, similar ao sistema do iX.

Além desta novidade, o sedã conta com o BMW ConnectedDrive que dispõe de recursos como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, concierge 24h, portais de notícias, clima e aplicativos, entre outros.

Quanto ao app My BMW, por meio dele o motorista pode trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos direto ao sistema de navegação e usar apps de celulares com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto.

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista.

A motorização segue a mesma do modelo anterior: biturbo de 2,0 litros , quatro cilindros em linha, 184 cv de potência e 30,59 kgfm de torque. A tração é traseira e o câmbio, automático de oito marchas. O sedã acelera de 0 a 100 km/h em 7,1s e atinge a velocidade final de 235 km/h.

O novo BMW Série 3 está disponível nas versões 320i GP por R$ 307.950, Sport GP, por R$ 327.950 e M Sport por R$ 347.950.

