BMW registra duas novas rivais da Harley-Davidson no Brasil

arrow-options Divulgação Custom que aparece nos registros de patente da BMW, equipada com o motor boxer

A BMW registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) os projetos de uma nova estradeira, nas variantes custom e bagger. De acordo com as imagens da patente, o modelo lembra os conceitos R 18 e R 18/2, ambos apresentados pela fabricante alemã no ano passado e com lançamento mundial previsto para este ano. O objetivo da marca alemã é rivalizar com a Harley-Davidson. Vale lembrar que isso não garante que a motocicleta será produzida ou vendida no país, apenas resguarda os direitos da montadora sobre o projeto.

Os desenhos são o que indicam que ela terá duas versões, uma custom mais tradicional e outra bagger, mais estradeira, com carenagem frontal e pequenos bagageiros nas laterais. A decisão da BMW de entrar nesse mercado não foi por acaso. A Harley-Davidson iniciou ofensivas, com novos lançamentos, na seara da marca alemã. Principalmente com a revelação da elétrica LiveWire, a naked Bronx e a bigtrail Pan America.

Mecânica e equipamentos

arrow-options Divulgação Bagger que aparece nos registros de patente da BMW, que adiciona itens como pára-brisa e pedaleiras cromadas

A versão final da R18 deverá ser revelada publicamente no EICMA 2020 (Salão de Milão), em novembro, com possível divulgação de fotos e dados técnicos um pouco antes da mostra. É esperado que o motor seja o mesmo boxer bicilíndrico de 1.800 cc usado no conceito mostrado no EICMA 2019. O conjunto pesa nada menos que 110,8 kg em conjunto com o sistema de admissão, embreagem e a transmissão de 6 marchas. No total, ele gera 91 cv e 16 kgfm.

A novidade vem com itens obrigatórios ausentes no conceito, como por exemplo, retrovisores e indicadores de direção. A suspensão dianteira é semelhante a do conceito, mas trazem refletores e um amortecedor de direção montado na frente do quadro. As rodas dianteiras medem 19 polegadas, enquanto as traseiras são de 16. Vem, ainda, com escapamento Hattech de aço inoxidável e pinças de freio Brembo. Já a variante bagger traz para-brisa e pedais cromados.