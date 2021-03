BMW R18 Classic da linha 2021 tem preços divulgados

Divulgação BMW R18 Classic 2021: modelo do tipo cruiser tem conjunto sofisticado e potente apesar do estilo retrô

A BMW divulga os preços e detalhes da linha 2021 da R18 Classic, modelo que concorre com as Harley-Davidson tradicionais e tem chances de ser trazida ao Brasil. A moto começa a ser vendida no mercado norte-americano a partir de US$ 30.863 (em torno de R$ 177.400, numa conversão simples). Trata-se de um dos modelos com mais força no mercado, com motor de 1.8 litro de cilindrada, de dois cilindros contrapostos (boxer).

De acordo com a BMW , são 15,3 kgfm de torque a apenas 2.000 rpm, força mais do que suficiente para mover os apenas 365 kg da moto que tem estrutura tubular e transmissão por cardã. O conjunto moderno, apesar do visual retrô, também inclui freios de dois pistões na frente, entre outros itens.

Segundo a marca alemã, a BMW R18 Classic vai de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e atinge velocidade máxima de 180 km/h. São números que, de fato, colocam o modelo frente a frente com as rivais do segmento das motos cruiser, segmento liderado pela Harley-Davidson no Brasil.

A BMW R18 Classic também conta com rodas de 16 raios, freios ABS e tanque de 16 litros. Entre os itens de segurança há controle eletrônico de estabilidade regulável em três modos, farol e lanternas de LED, controlador de velocidade de cruzeiro (“piloto automático”), entre outros itens. Na lista de equipamentos também podem ser incluídos itens como alarme e guidão com aquecimento.

Com todos os equipamentos disponíveis, a BMW R18 Classic pode custar US$ 37.598 (cerca de R$ 216.200, sem contar taxas e impostos). A chega do modelo ao Brasil também depende da cotação do dólar, que atualmente está nas alturas. Se vier, a moto da fabricante sediada em Munique (Alemanha) será uma boa rival para várias versões da Harley-Davidson.