BMW M8 Gran Coupé First Edition 2021 chega ao Brasil em agosto

Divulgação BMW M8 Gran Coupé: Seu preço deverá ultrapassar os R$ 1 milhão, o que fariao modelo se tornar um dos mais caros de seu segmento

A BMW anunciou a chegada do M8 Gran Coupé First Edition ao Brasil. O esportivo começará a ser vendido em agosto, com oferta de apenas 9 unidades, e ainda não teve seus preços revelados, mas deverá passar de R$ 1 milhão. O grande diferencial da série está na pintura exclusiva batizada de Aurora Diamant, um tom de verde metálico que altera as nuances de acordo com a luz, e nos acabamentos GoldBronze, um tom de dourado, em grades, rodas e moldura das janelas. Os faróis de laser têm máscara amarelada.

Por dentro, o BMW M8 First Edition tem revestimento que mescla tons de branco e caramelo, sempre com as costuras contrastantes. No console central uma placa identifica o número da unidade. “Estamos trazendo 09 unidades da série especial First Edition para atender aos fãs da BMW que desejam modelos de coleção”, disse Rodrigo Andrade, gerente nacional de vendas da BMW do Brasil.

Tecnologias a serviço do desempenho

Divulgação Luxo, requinte e sofisticação regam o seu interior, como se fosse apenas um carro do segmento de luxo

Com um total de apenas 400 unidades produzidas, na Bavária (Alemanha), o M8 First Edition é equipado com um motor 4.4 V8 de 625 cv e 76,5 kgfm. Em conjunto com o câmbio automático de 8 marchas e a tração integral, ele vai de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e de 0 a 200 km/h em 10,6 segundos. A velocidade final é de 305 km/h.

Conta também com suspensão duplo-A na frente e multi-link de cinco braços na traseira, usando um sistema adaptativo para ler as condições da via e ajustar os amortecedores. O motorista ainda pode usar o M Mode, com os modos M1 e M2, que alteram a resposta do motor, suspensão, direção, freios e tração integral. Os freios a disco ventilados da BMW são de 396 mm na frente e 381 mm na traseira, com pinças de seis pistões.