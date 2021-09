BMW lança nova roadster G310 R

Divulgação BMW G310R ganhou novo desenho, cores e melhorias no modo de condução.

A BMW apresentou recentemente a nova roadster G310 R que trouxe um desenho mais esportivo à nova linha, além de melhorias como na embreagem com acionamento mais leve.

O sistema do tipo deslizante previne que a roda traseira não trave em reduções fortes de marcha, especialmente em mudanças simultâneas antes de curvas ou ao fazer frenagens pesadas.

O motor, por outro lado, continua o mesmo da geração anterior, ou seja, o monocilíndrico de 313 cc refrigerada a água com duplo comando de válvulas e injeção eletrônica que rende 34 cv de potência a 9.250 rpm e torque máximo de 2,86 kgfm a 7.500 rpm.

De acordo com a BMW Motorrad , a nova G 310 R tem três opções de pintura: preto Cosmic, Sport com grafismos vermelhos e branco Polar e seja qual for a opção vem sempre com as coberturas do motor, alternador, embreagem, bomba d’água, descanso de pés e alças traseiras pintadas na cor cinza titânio metálico. No conjunto óptico, o farol foi substituído por um de full led com luz de rodagem diurna e os piscas também passam a ser de leds.

Você viu?

Outra novidade é o acelerador eletrônico (ride by wire) – sem cabo –que permite acelerações mais diretas e arrancadas progressivas. Segundo a fabricante, este recurso dosa melhor a abertura do corpo de borboletas e, com isso, melhora também as emissões e o consumo.

Os manetes de freio e embreagem agora são ajustáveis em quatro posições que permite se adaptar de acordo ao tamanho das mãos do piloto. Assim, dá para diminuir a distância dos manetes em relação às manoplas. A primeira posição do ajuste fica seis milímetros mais próxima. Além do esforço menor, o acionamento é fácil até mesmo para os condutores com mãos menores.

Produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM) , o modelo está à venda nas concessionárias da marca por R$ 32.900,00.