BMW i3 é transformado em sala de estar

Mesmo entre os superesportivos que sempre queimaram muita gasolina, a eletrificação é inexorável. Foi o que Mike Flewitt, chefe executivo da McLaren, apontou em entrevista para o The Detroit Free Pass. Se o cronograma for seguido à risca, a fabricante britânica deverá apresentar sua nova plataforma eletrificada ainda em 2020, no Salão de Genebra (Suíça).

De acordo com o executivo, a McLaren está trabalhando em um motor V6 híbrido, além de uma nova plataforma. A arquitetura remodelada deverá equipar todos os modelos da McLaren no período de “transição”, uma vez que a tendência é que todos os seus modelos sejam eletrificados no futuro.

Além de proporcionar uma engenharia mais eficiente para a integração de um motor híbrido, a nova plataforma poderá agregar sistemas de segurança mais complexos e eficientes – incluindo frenagem de emergência em situações extremas.

Flewitt promete que o primeiro modelo montado sobre a nova arquitetura deverá aparecer antes do fim de 2020. No modo 100% elétrico, o superesportivo deverá ter algo em torno de 50 km de autonomia, podendo atingir 100 km/h em míseros 2,3 segundos. Seria o carro mais rápido da McLaren homologado para as ruas.

Rival para o Porsche Taycan

Flewitt antecipa que um veículo 100% elétrico para concorrer com o novo Porsche Taycan deverá levar certo tempo para aparecer. “As baterias ainda são muito pesadas para serem utilizadas em supercarros feitos de materiais leves, como fibra de carbono”, diz o executivo..