BMW F 750 GS e BMW F 850 GS ganham série de 40 anos e mais itens

Divulgação Nissan Magnite: ainda na versão conceitual será um SUV de baixo custo que, por enquanto, está confirmado apenas no mercado asiático

A Nissan revelou na Índia as primeiras imagens oficiais do Magnite, SUV compacto que ficará posicionado abaixo do Kicks no país asiático. De acordo com a marca japonesa, o carro das imagens é um conceito com linhas muito próximas da versão de produção, que estreia até o final do primeiro trimestre do ano que vem.

Com menos de quatro metros de comprimento, o Nissan Magnite tem porte próximo ao dos hatches compactos vendidos aqui no Brasil e será construído sobre a base CMF-A+, uma variação da plataforma do Renault Kwid que já está em uso na Índia na minivan Renault Triber.

O Magnite terá um visual distinto do Kicks e de outros SUVs da Nissan. Na dianteira, os destaques vão para a grade frontal no estilo da peça utilizada no compacto Datsun Go e para as luzes diurnas em LED no para-choque. Já a traseira tem linhas mais convencionais e traz suporte para placa no para-choque.

Divulgação Nissan Magnite tem linhas arrojadas que seriam bem aceitas no mercado brasileiro, onde a parte estética é importante para o sucesso

O conjunto mecânico do modelo não foi divulgado, mas a imprensa indiana acredita que o Magnite deverá contar com um motor 1.0 de três cilindros de 72 cv (o mesmo usado no Renault Kwid ) e também um inédito 1.0 turbo de 95 cv.

Vale destacar que o Kicks indiano é diferente do brasileiro. Feito sobre a mesma base do Renault Duster (o SUV feito no Brasil é baseado na plataforma do Nissan March), o carro do país asiático é 8 cm mais longo (4,38 m) e traz várias diferenças na carroceria e no interior, além de uma gama de motores distinta que inclui até um motor 1.3 turbo de 156 cv.