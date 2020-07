BMW confirma lançamento de nova versão da S 1000 RR no Brasil

Renato Bellote/iG Chevrolet C10 com motor V8 e pintura inspirada no Mustang Shelby GT 500 do filme “60 Segundos”

Provavelmente, desde que o primeiro automóvel foi criado surgiu ideia de apimentar o desempenho. Seja através de uma preparação turbo ou aspirada a curiosidade de criar algo que ande mais rápido e gere mais frio na barriga é uma constante em todos os projetos que tive a oportunidade de andar.

Uma outra opção é a troca do motor, conhecida também pela expressão inglesa “swap”, que é usada por aqui como sinônimo de algo divertido. O V8 no lugar do V6 ou do 6 em linha são algumas das ideias que podemos ver nesse universo singular.

Esse é o caso da Chevrolet C10 Stock. O nome lembra algo da qual ela é derivada e realmente tem uma relação bastante próxima: a Stock Car . Tudo começou com uma singela Chevrolet C10 1973 que passou a povoar os sonhos do proprietário e teve a ajuda do avô para dar o pontapé inicial.

Mas vamos logo às maldades. Original mesmo nessa picape somente as longarinas. Suspensão, freios, conjunto dianteiro e traseiro, tudo veio das pistas para criar um projeto inusitado, porém extremamente bem feito por profissionais de primeira linha, como pode ser visto no vídeo abaixo.





Sob o capô temos um belo V8, de 5,7 litros, que veio pronto de fora e recebeu alguns upgrades. Dessa forma entrega 425 cv e 62 kgfm de torque de maneira ruidosa. Aliás, prazerosamente ruidosa. O sistema de escape central e lateral transmite uma ideia do que a picape é capaz.

As rodas de 18 polegadas da picape também entregam sua proposta. E a pintura foi inspirada no filme “60 Segundos” e executada por Alan Mosca, filho do lendário Sid Mosca. Além dos detalhes e história mostramos uma volta do monstro em Interlagos, seu habitat natural.

Dei uma volta na rua para sentir esse torque todo que enruga o asfalto e pude perceber o quão acertado é esse projeto. O câmbio manual também veio das pistas e empolga a cada acelerada. Siga também a Chevrolet C10 no Instagram @c10stock). Até a próxima semana.