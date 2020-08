BMW confirma chegada do X6M ao Brasil para o mês que vem

Divulgação BMW X6M chega à sua nova geração com mais aptidão para entregar diversão ao volante e novas tecnologias

O BMW X6 M chega na Brasil em setembro com preço de tabela de R$ 890.950. Versão mais esportiva do SUV cupê da marca alemã, virá importado dos Estados Unidos, onde é produzido na fábrica de Spartanburg, na Carolina do Sul.

O BMW X6 M está equipado com um motor 4.4 V8 de 600 cv e 76,48 kgfm de torque entre 1.800 rpm e 5.860 rpm. Combinado a um câmbio automático de oito marchas e ao sistema de tração integral, o modelo acelera de 0-100 km/h em 3,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 290 km/h.

A lista de equipamentos inclui rodas de liga leve de 21″ na dianteira e 22″ na traseira, faróis BMW Laserlight, para-choque dianteiro e saias laterais BMW M , sistema de som premium Harman Kardon, ar-condicionado automático digital de quatro zonas, bancos esportivos com ajuste elétrico, ventilação e aquecimento e porta copos aquecidos e refrigerados.

Além disso, o SUV-cupê vem com Outros diferenciais são o carregador de celular sem fio (wireless charging), Android Auto e a preparação para Apple Car Play, que transfere a interface do iPhone por meio de conexão sem fio.

Já o pacote tecnológico traz ainda HUD (Head-Up Display), sistema de direção semiautônoma Driving Assistant Professional, estacionamento automático e sistema de visão noturna com reconhecimento de pedestres e animais.

Como se não bastasse, o BMW X6 M vem com o Driving Assistant Plus, que além de todos os recursos, oferece ainda assistente para realização de manobras evasivas, assistente ativo de proteção contra colisão lateral, alerta de tráfego em cruzamentos em casos de visibilidade restrita e assistente auxiliar de troca de faixa.

Novos X3 híbrido plug-in

Divulgação BMW X3 eletrificado chega para competir com o Volvo XC60 híbrido plug-in, um dos poucos da categoria no Brasil

BMW apresenta agora no Brasil mais um veículo eletrificado da família de SUVs: as novas versões plug-in híbridas X3 xDrive30e e X Line. O lançamento será feito hoj, com chegada às lojas em setembro, com preços entre R$ 342.950 para o xDrive 30e e R$ 367.950 para a versão X Line.

Com mobilidade em mente, a BMW adota novas tecnologias para a novidade híbrida plug-in, que conta com atualização remota e gratuita de software. E pode ser feito até do seu celular. É só deixar o veículo habilitado para atualizações automáticas e tudo é feito de forma automática. Outros diferenciais em tecnologia são o carregador de celular sem fio (wireless charging), Android Auto e a preparação para Apple Car Play, que transfere a interface do iPhone por meio de conexão sem fio.

A BMW destaca também os assistentes de condução semiautônoma. O BMW Driving Assistant permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O Parking Assistant dispõe de câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros que medem os espaços para estacionar automaticamente.

Na versão X Line a versão embarcada é o Driving Assistant Plus, que além de todos os recursos oferece ainda assistente para realização de manobras evasivas, assistente ativo de proteção contra colisão lateral, alerta de tráfego em cruzamentos em casos de visibilidade restrita e assistente auxiliar de troca de faixa.

Com bateria de íons de lítio de alta tensão, que garante autonomia de 55 km no modo elétrico, o sistema de tração integral inteligente BMW xDrive distribui o torque entre as rodas dianteiras e traseiras conforme necessário, mesmo ao dirigir exclusivamente com energia elétrica, para garantir esportividade na estrada e desempenho off-road superior em terrenos não pavimentados.

O condutor pode optar ainda pela tração traseira, com motor a combustão de dois litros, quatro cilindros em linha, com 292 cv de potência combinada e 42 kgfm. No modo max eDrive, que pode ser ativado por meio do botão eDrive no console central, o novo BMW X3 atinge uma velocidade máxima de 135 km/h. Para recarregar, leva seis horas na tomada e três horas e meia no BMW Wallbox de 22 kW.