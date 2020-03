BMW apresenta nova roda com melhora aerodinâmica

arrow-options Divulgação BMW R18 conceitual terá alguns detalhes da versão que acaba de ter a produção em série confirmada para fabricante

Recém registrada no Brasil, a BMW confirmou que vai apresentar a sua nova R 18 oficialmente no dia 3 de abril. Além das patentes, já foi flagrada em circulação na versão de teste na Europa. Está em pré-venda na França e Reino Unido há algum tempo, o que aumenta a expectativa sobre a versão definitiva a ser apresentada. Ao tomar como base o que já foi adiantado, será uma cruiser e uma bagger — a primeira, mais tradicional, e a segunda mais estradeira.

arrow-options Divulgação Imagem teaser que anuncia os novos modelos, inéditos entre as motocicletas alemãs

Segundo Dr. Markus Schramm, presidente da fabricante: “A BMW Motorrad alcançou número recorde de vendas pelo nono ano consecutivo em 2019. Com a R 18 e a consequente entrada no segmento cruiser , estamos constantemente seguindo nossa estratégia, que tem um objetivo claro: sermos a primeira colocada no segmento premium”. As intenções da marca alemã é rivalizar com a Harley-Davidson. Isso porque a fabricante americana iniciou ofensivas, com novos lançamentos, nos segmentos atuantes pela BMW . Principalmente com a revelação da elétrica LiveWire, a naked Bronx e a bigtrail Pan America.

Mecânica e equipamentos

arrow-options Divulgação Bagger que aparece nos registros de patente da BMW, que adiciona itens como pára-brisa e pedaleiras cromadas

A versão final da R18 deverá ser revelada publicamente no EICMA 2020 (Salão de Milão), em novembro, com possível divulgação de fotos e dados técnicos um pouco antes da mostra. É esperado que o motor seja o mesmo boxer bicilíndrico de 1.800 cc usado no conceito mostrado no EICMA 2019. O conjunto pesa nada menos que 110,8 kg em conjunto com o sistema de admissão, embreagem e a transmissão de 6 marchas. No total, ele gera 91 cv e 16 kgfm.

A novidade vem com itens obrigatórios ausentes no conceito, como por exemplo, retrovisores e indicadores de direção. A suspensão dianteira é semelhante a do conceito da BMW , mas trazem refletores e um amortecedor de direção montado na frente do quadro. As rodas dianteiras medem 19 polegadas, enquanto as traseiras são de 16. Vem, ainda, com escapamento Hattech de aço inoxidável e pinças de freio Brembo. Já a variante bagger traz para-brisa e pedais cromados.