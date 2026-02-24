BME registra intensa atuação operacional no fim de semana com apreensões de armas, drogas e veículo recuperado em quatro municípios

No decorrer do último final de semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou uma série de operações que resultaram em significativas apreensões de armas, entorpecentes e bens ilícitos, reforçando seu compromisso com a segurança pública e o combate ao crime organizado.

Na região rural de Cangaíba, em Cariacica, as equipes apreenderam um revólver calibre .32 e sete tabletes de maconha. Ainda no município, no bairro Castelo Branco, foram recolhidos entorpecentes do tipo cocaína e dinheiro em espécie, reforçando a atuação no combate ao tráfico de drogas.

Na localidade de Serra, durante patrulhamento em Jardim Carapina, um indivíduo de 18 anos foi detido após a constatação de mandado de busca e apreensão em aberto.

Em Vila Velha, no Morro do Meio, uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio contra agente público resultou na apreensão de duas pistolas (calibres 9mm e .380), carregadores, munições, rádios comunicadores, capa de colete balístico, balanças de precisão e dinheiro em espécie. No local, também foram encontrados quase três mil pinos de cocaína, além de maconha, frascos de loló, PAC e crack, prontos para comercialização.

Já no município de Guarapari, durante a Operação Verão, na região da Praia do Morro, foi recuperado um veículo com restrição de furto e roubo. No bairro Adalberto Simão Nader, houve ainda a apreensão de cocaína, PAC, maconha, crack e munição calibre .38.

O detido e todos os materiais apreendidos foram encaminhados aos plantões policiais das respectivas localidades para registro das ocorrências e adoção das providências legais cabíveis.

As ações desenvolvidas evidenciam a presença ativa do BME nas áreas de maior incidência criminal, com foco na retirada de circulação de armas, munições e entorpecentes, no enfrentamento qualificado ao tráfico e na proteção da sociedade capixaba.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES