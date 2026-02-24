Policial
BME registra intensa atuação operacional no fim de semana com apreensões de armas, drogas e veículo recuperado em quatro municípios
No decorrer do último final de semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou uma série de operações que resultaram em significativas apreensões de armas, entorpecentes e bens ilícitos, reforçando seu compromisso com a segurança pública e o combate ao crime organizado.
Na região rural de Cangaíba, em Cariacica, as equipes apreenderam um revólver calibre .32 e sete tabletes de maconha. Ainda no município, no bairro Castelo Branco, foram recolhidos entorpecentes do tipo cocaína e dinheiro em espécie, reforçando a atuação no combate ao tráfico de drogas.
Na localidade de Serra, durante patrulhamento em Jardim Carapina, um indivíduo de 18 anos foi detido após a constatação de mandado de busca e apreensão em aberto.
Em Vila Velha, no Morro do Meio, uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio contra agente público resultou na apreensão de duas pistolas (calibres 9mm e .380), carregadores, munições, rádios comunicadores, capa de colete balístico, balanças de precisão e dinheiro em espécie. No local, também foram encontrados quase três mil pinos de cocaína, além de maconha, frascos de loló, PAC e crack, prontos para comercialização.
Já no município de Guarapari, durante a Operação Verão, na região da Praia do Morro, foi recuperado um veículo com restrição de furto e roubo. No bairro Adalberto Simão Nader, houve ainda a apreensão de cocaína, PAC, maconha, crack e munição calibre .38.
O detido e todos os materiais apreendidos foram encaminhados aos plantões policiais das respectivas localidades para registro das ocorrências e adoção das providências legais cabíveis.
As ações desenvolvidas evidenciam a presença ativa do BME nas áreas de maior incidência criminal, com foco na retirada de circulação de armas, munições e entorpecentes, no enfrentamento qualificado ao tráfico e na proteção da sociedade capixaba.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da PMES:
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]
Subseção de Jornalismo PMES:
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]
Fonte: POLÍCIA MILITAR ES
TCE propõe melhorias na remuneração de servidores
Por meio do Projeto de Lei Complementar (PLC) 3/2026, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) pede o aval dos...
Agricultores de Guaçuí recebem mudas de café arábica e banana
Sessenta e quatro produtores rurais do município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, foram contemplados com mudas de café...
Polícia Civil prende suspeito de roubo em frente a uma instituição financeira em Jaguaré
Na tarde dessa segunda-feira (23), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
Delegacia de Guaçuí prende homem após descumprir medida protetiva de urgência
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, com o apoio da...
Sheron Menezzes exibe boa forma e entra em modo férias após o Carnaval: ‘Merece’
Sheron Menezzes, de 43 anos, compartilhou uma foto de biquíni após sessão de drenagem linfática e contou que entrou em...
Escolas da Rede Estadual iniciam Eleição do Conselho de Líderes de Turma 2026 nesta terça-feira (24)
As escolas da Rede Pública Estadual de Ensino iniciam, nesta terça-feira (24), a Eleição do Conselho de Líderes de Turma...
Sedu divulga resultado de inscrições para cursos técnicos em parceria com o Sistema S
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), o resultado das inscrições do Processo Seletivo para os cursos de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Fábrica da GWM no Norte do ES terá capacidade para produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Estadual
Sejus realiza 5ª Reunião das Lideranças dos Segmentos Religiosos
Na manhã dessa segunda-feira (23), a Secretaria da Justiça (Sejus) promoveu a 5ª Reunião das Lideranças dos Segmentos Religiosos, um...
Sesa promove remada solidária para conscientização do Cuidado Paliativo no tratamento do câncer infantojuvenil
A importância da conscientização do Cuidado Paliativo e do câncer infantojuvenil foi tema de uma remada solidária no último domingo...
Adolescente grávida tem barriga pisoteada pelo companheiro no ES
Suspeito de 29 anos foi preso em flagrante após denúncia da vítima. Jovem de 16 anos relatou já ter sido...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
BALANÇO DA OPERAÇÃO VERÃO COM NÚMEROS EXPRESSIVOS EM GUARAPARI
A atuação estratégica, preventiva e ostensiva dos policiais militares resultou em números expressivos que reforçam o compromisso da unidade com...
BME registra intensa atuação operacional no fim de semana com apreensões de armas, drogas e veículo recuperado em quatro municípios
No decorrer do último final de semana, o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizou uma série de operações que resultaram...
Patrulha Maria da Penha da PMES realiza mais de 18 mil visitas tranquilizadoras em 2025
A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), por meio do Programa Patrulha Maria da Penha, realizou 18.456 visitas...
ENTRETENIMENTO
Júlia Ribeiro curte viagem romântica em Paris com esposa Mari: ‘Lugar mágico’
Após um Carnaval intenso, Júlia Ribeiro viajou para Paris, na França, ao lado da esposa, a cantora Mari Fernandez. A...
Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’
Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso...
Tom Brady curte dias em Milão com os filhos e destaca momentos: ‘Criando memórias’
Tom Brady, de 48 anos, compartilhou nesta segunda-feira (23), registros da viagem que fez a Milão, na Itália, ao lado...
POLÍTICA
Assembleia homenageia Tatiana Sampaio com Ordem Domingos Martins
A cientista brasileira Tatiana Sampaio será homenageada pela Assembleia Legislativa (Ales) nesta quinta-feira (26), às 16h30, com a mais alta...
Arranjos Produtivos entrega mudas de café arábica e banana em Guaçuí
Sessenta e quatro produtores rurais do município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, foram contemplados com mudas de café...
Projeto entrega 52 mil mudas de café e cacau para Jerônimo Monteiro
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de Jerônimo Monteiro, 52 produtores do município localizado no Sul do Estado...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
Policial6 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Entretenimento6 dias ago
Gracyanne Barbosa recorre a procedimento para retirar homenagem íntima a Belo
-
Policial6 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Internacional5 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
São Mateus4 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
Variedades5 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional5 dias ago
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
-
Saúde4 dias ago
Fibromialgia | Nova lei garante direitos a milhões de brasileiros