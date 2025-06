BME conclui Estágio Básico de Ingresso 2025 e forma novos operadores de Missões Especiais

Após três semanas de intensas e exigentes instruções, o Batalhão de Missões Especiais (BME) concluiu, com êxito, mais uma edição do Estágio Básico de Ingresso – EBI 2025. Os nove militares que finalizaram essa etapa, passaram por uma rigorosa jornada de capacitação, que envolveu todas as frentes de atuação do Batalhão, sob a coordenação técnica e dedicada do Gabinete de Instrução (GI).

O estágio exigiu preparo físico, equilíbrio emocional e, sobretudo, resiliência. Cada instrução ministrada foi cuidadosamente planejada para simular as exigências reais das operações de alta complexidade, reafirmando o compromisso da Unidade com a excelência técnica e operacional. Os militares que concluíram o EBI 2025 demonstraram valor, determinação e espírito de corpo, e agora estão aptos a envergar, com honra, o fardamento camuflado do Batalhão de Missões Especiais.

A Unidade Especializada segue firme em seu propósito de servir e proteger com técnica, coragem e comprometimento, contribuindo com a promoção da ordem pública e a defesa da sociedade.

