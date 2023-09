Blue Zones: 7 segredos por trás das populações mais longevas do mundo

FreePik 7 segredos por trás das populações mais longevas do mundo

Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, Icária, na Grécia, Península de Nicoya, na Costa Rica, e a Sardenha, na Itália são as regiões espalhadas pelo planeta onde as pessoas vivem mais e, sobretudo, melhor. Chamadas de “Blue Zones”, essas áreas foram estudadas e revelaram hábitos e comportamentos que podem ser os segredos para a longevidade e a qualidade de vida.

Por conta disso, esses lugares têm despertado uma enorme curiosidade de cientistas, jornalistas e até mesmo de curiosos que desejam descobrir o porquê do alto índice de pessoas com maior expectativa de vida vivendo com saúde, autonomia e baixos índices de doenças crônicas e limitações. A Puravida, empresa pioneira no Brasil na área de alimentação saudável, suplementação e educação alimentar, separou 7 lições que podem ser aprendidas com essas populações e incluídas na rotina. Confira abaixo.

Movimento : a tecnologia ainda não dominou completamente a rotina dessas pessoas, fazendo com que elas realizem tarefas diárias com seus próprios esforços. Isso garante que, mesmo sem a prática intensiva de exercícios, se mantenham ativas. Atividades rotineiras como levar o cachorro para passear, fazer caminhada ou manter alongamentos diários já são consideradas opções para manter o corpo em momento.

Alimentação saudável : a maior parte do cardápio é composto por frutas, vegetais e alimentos naturais e saudáveis. Ricos em nutrientes e com baixo teor de gorduras ruins, essas escolhas alimentares mantêm o organismo em equilíbrio.

Equilíbrio alimentar : não é somente sobre o que comer, mas também sobre quanto comer. O respeito ao limite do corpo é um dos pilares da longevidade, evitando exageros e promovendo a saciedade verdadeira. Além da rotina alimentar, algumas bebidas, como o vinho, são consumidas com moderação, fornecendo antioxidantes benéficos à saúde.

Alívio do estresse : uma vida menos acelerada e mais conectada com a natureza e as pessoas ao redor promovem um estado mental de calma e tranquilidade, essencial para a manutenção da saúde mental.

Convívio social : ter uma rede de apoio e manter conexões saudáveis são essenciais para o bem-estar, já que viver em grupo produz substâncias que fazem bem ao organismo, evitando o sentimento de solidão.

Prática religiosa : a fé, independentemente da religião, proporciona esperança, conexão e propósito, elementos essenciais para a saúde mental e emocional.

Senso de propósito : ter um propósito de vida claramente definido e trabalhar diariamente para cumpri-lo gera satisfação, alegria e saúde.

Fonte: Mulher