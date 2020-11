Blue Ivy vai narrar o audiolivro “Hair Love” e web comemora

Divulgação Blue Ivy narra livro “Hair Love”





Blue Ivy , a filha mais velha de Beyoncé e Jay-X, narrará “Hair Love”, audiolivro infantil inspirado no curta-metragem de mesmo nome que ganhou o Oscar de 2020. A notícia, que foi dada por Matthew A. Cherry, diretor da produção, fez com que o nome da garota ficasse entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira (9) no Twitter.

“Hair Love” conta a história de Stephen, um pai que precisa aprender a arrumar o cabelo de Zuri, sua filha pequena, pela primeira vez, já que Angela, sua mulher, está fora de casa. Além de virar livro, o curta também renderá uma série de 12 episódios chamada “Young Love”, da HBO Max.

No Twitter, os internautas comemoraram a conquista de Ivy que, aos 8 anos de idade, já conta com uma verdadeira legião de fãs. Confira a repercussão no site:

2014: racistas criaram uma petição pra beyonce pentear o cabelo da blue ivy 2016: beyonce rebate críticas em formation e diz que ama o cabelo afro da sua herdeira 2019: blue ivy em de brown skin girl 2020: blue ivy narrará “hair love” que fala sobre pentear o cabelo O SABOR pic.twitter.com/meoSOTK79d — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) November 9, 2020





A blue ivy é: Cantora, dançarina, modelo, artista, atriz, e ainda nas horas vagas deixa a Beyoncé chamar ela de filha

Ícone que faz tudo. A verdadeira patroa pic.twitter.com/q3uJm5vxdI — beatriz (@xbtrzx) November 9, 2020





ELA VEM AÍ. Blue Ivy narrará a obra “HAIR LOVE”, de Matthew A. Cherry. Produção vencedora do Oscar de “Melhor Curta-Metragem de Animação” conta a história de um homem que deve pentear o cabelo da filha pela primeira vez. pic.twitter.com/nNe6lsG93g — ARTHUR (@anthunesarth) November 9, 2020





em 2014 racistas criaram uma petição para a Beyoncé pentear o cabelo da blue ivy e em 2020 blue ivy será a narradora de”hair love” que fala sobre pentear o cabelo,o tanto que isso é poderoso e representativo para crianças e pessoas pretas,que orgulho?

pic.twitter.com/hcxVc6x2X9 — ???? (@strangerheartx) November 9, 2020





a forma que a Beyoncé cria a Blue Ivy pra ser mais uma pessoa preta levando representatividade no meio artístico ? pic.twitter.com/i8h9kTqdqL — soty 695 awards (@poolsdrunk) November 9, 2020





TÃO PERFEITA QUANTO A MÃE! ? Blue Ivy narra o audiobook de “Hair Love”, curta-metragem vencedor do Oscar 2020. pic.twitter.com/sZzAqxtzlg — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) November 9, 2020