Guilherme Dotto Blue Angels voarão com a nova atualização do F/A-18

A equipe acrobática da Marinha dos Estados Unidos, os famosos Blue Angels, se despediram de seus F/A-18 Hornet, que darão lugar aos mais novos e mais modernos caças supersônicos F/A-18 Super Hornet.

No início do mês, os Blue Angels realizaram um vôo em onjunto, do antigo caça e sua nova versão, onde mostraram que a icônica pintura foi mantida. O voo especial ocorreu no céu da Flórida, nas proximidades da Naval Air Station, em Pensacola..

“Agradecemos profundamente a experiência e o conhecimento operacional que os Blue Angels do passado e do presente trouxeram para a equipe e estamos ansiosos para aprimorar nossas operações enquanto fazemos a transição completa para voar no Super Hornet” Disse o Comandante Brian Kesselring, comandante e líder de voo do US Navy Blue Angels.

O F/A-18 Hornet foi operado pelos Blue Angels por 34 anos, após ter assumido o lugars dos McDonnell Douglas A-4F Skyhawk II.

No início de 2020, os Blue Angels receberam seu novo “Fat Albert”, o avião de logística que os acompanha até os shows aéreos. A aeronave é um ex-C-130J da Força Aérea Real foi adquirido e, depois de pintado com sua pintura clássica.

