Blogueira ex amante de Neymar grava vídeo picante com Andressa Urach: ‘Tem mais pegada que ele’; veja

O filme de Neymar Jr. está mais queimado que acervo de emissora perdido em incêndio. Desta vez, o shade para o jogador vem de ninguém menos que Fernanda Campos, a influencer que foi sua amante e expôs na internet que tiveram um encontro amoroso às vésperas do Dia dos Namorados.

Na ocasião, Neymar ainda estava noivo de Bruna Biancardi, a mãe de sua filha Mavi,

A influencer agora resolveu gravar materiais para seu perfil na Privacy com Andressa Urach, a celebridade mais rentável do site adulto, e ainda disse que ela teve um desempenho melhor que o noivo de Bruna Biancardi.

“Andressa tem mais pegada que o Neymar, com toda a certeza”, disse ela em breve conversa exclusiva com a coluna. “Ela já é treinada, né? E tem periquita, sabe os pontos certos para agradar uma mulher”, completou.

O vídeo que viralizou nas redes sociais é recheado de provocações para o craque. Fernanda aparece com a camiseta da seleção brasileira de futebol, para relembrar seu caso com Neymar, e Urach vem com a camisa da seleção portuguesa, para identificar Cristiano Ronaldo. Vale lembrar que ela teve encontros com o astro mundial e vazou imagens dos dois juntos em um quarto de hotel.

Todo o material foi produzido nesta semana e será disponibilizado nos perfis das duas no Privacy. Pelo spoiler que recebemos com exclusividade, dá pra ver Urach com um perfil mais dominante em cena… Vai pagar pra ver?

Vídeo:

Confusões de Neymar nos últimos tempos

Em questão de 24 horas, Neymar Jr. tornou-se um dos assuntos mais comentados do momento na última terça-feira (31). Após ser acusado de dar uma festa com colegas de profissão e amigos durante o fim de semana , o presidente Lula deu um verdadeiro sermão no jogador. Vale lembrar que sua filha, Mavie, nasceu há 25 dias e o atleta está afastado de suas atividades por conta de uma lesão, e supostamente deveria estar de repouso.

O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina… — Lula (@LulaOficial) October 31, 2023

No dia anterior, a ex do atleta, Bruna Marquezine, foi questionada no De Frente com a Blogueirinha sobre “um livramento” em sua vida, mas não se aguentou e caiu na gargalhada. “Um livramento. É… primeira coisa. Eu não sei, estou cansada, vou pensar na minha segunda”, respondeu. A cena viralizou e todos entenderam que a atriz havia pensado em Neymar.

Outra pessoa que também não ficou contente com a noitada de Neymar foi sua noiva, Bruna Biancardi. A modelo compartilhou uma indireta em seu Instagram: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, disse.

Horas depois, o próprio jogador sentiu na pele a situação e achou que seria válido também publicar uma mensagem, com filosofia de botequim. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, escreveu.