Bloco Sargento Pimenta celebra 10 anos com muito animação

Fundado em 2010, o bloco Sargento Pimenta é tradicional do Rio de Janeiro e desfila no bairro do Flamengo. Com nome que faz referência ao álbum “Sgt. Wikipédia”, da banda The Beatles , nesta segunda-feira (24), aconteceu mais uma edição da festa.

Com direito a muita música e animação, o público não se acanhou com o clima e marcou presença em peso na folia . Confira fotos do bloco Sargento Pimenta .