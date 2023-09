Divulgação Blend de substâncias injetáveis promove firmeza e hidratação à pele e reduz aparência de rugas finas

A associação de diferentes tratamentos em prol de um único objetivo é uma tendência cada vez maior dentro dos consultórios para alcançar resultados poderosos e naturais. E até mesmo os procedimentos injetáveis, queridinhos dos aficionados por beleza, podem ser combinados para potencializar a eficácia do tratamento da pele. Um exemplo poderoso de associação de substâncias injetáveis é a combinação entre skinbooster e bioestimulador de colágeno para revitalizar e rejuvenescer a pele.

“O ácido hialurônico injetável de baixa densidade, popularmente conhecido como skinbooster, tem capacidade de reter água e melhorar a hidratação da pele sem promover volume. Já os bioestimuladores de colágeno são substâncias de hidroxiapatita de cálcio que estimulam células do organismo chamadas de fibroblastos a produzirem novas fibras de colágeno”, explica Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

“Então, quando associamos essas duas substâncias na mesma seringa e injetamos esse blend na pele criamos um meio favorável para as células produtoras de colágeno, pois uma pele bem hidratada, que é proporcionada pelo ácido hialurônico, responde melhor a ação dos bioestimuladores, que são importantes para prevenção do envelhecimento e tratamentos de rejuvenescimento, visto que, segundo estudos, sofremos com uma diminuição da produção de colágeno após os 25 anos.”

Como resultado do tratamento, a pele torna-se mais firme e hidratada, além de ser possível notar redução das rugas finas. “Os efeitos surgem após cerca de 30 dias, mas observamos melhora por até 6 meses depois do procedimento. E recomendo que a aplicação desse blend injetável seja realizada anualmente, pois, como o principal efeito do tratamento é a formação de novo colágeno, os resultados são somados a cada realização do tratamento”, diz a médica, que ainda destaca que a melhora da aparência da pele pode ser potencializada através da associação desse blend injetável com o peeling frio a laser.

“Com o laser, conseguimos realizar na pele um peeling frio capaz de promover estímulo superficial da produção das fibras de colágeno enquanto o bioestimulador atua profundamente na pele. Além disso, o efeito do peeling é potencializado pela hidratação constante proporcionada pelo blend injetável.”

De acordo com a especialista, essa associação poderosa é indicada principalmente para pacientes que possuem uma pele mais fina e desidratada e pode ser aplicada na face, mãos e pescoço. “Especialmente para o tratamento do pescoço, é interessante associar no blend, além do bioestimulador e do ácido hialurônico de baixa densidade, a toxina botulínica, que promove relaxamento do músculo platisma presente na região, assim conferindo efeito lifting e melhora do contorno facial, além de hidratação da pele e redução das rugas finas”, destaca.

A médica explica que o tratamento com o blend injetável é rápido e realizado em um único dia, inclusive quando o laser é associado, sendo aplicado após o blend. Mas, dependendo da qualidade da pele do paciente e da resposta do organismo, mais sessões podem ser recomendadas.

“O tratamento não exige tempo de recuperação e o paciente pode retornar à rotina normalmente, mas recomendo potencializar a hidratação e a fotoproteção da pele, além de realizar uma automassagem na região durante uma semana”, afirma a médica.

“Por fim, vale ressaltar que o procedimento deve ser realizado apenas por médicos experientes, pois qualquer injetável de hidroxapatita de cálcio e/ ou ácido hialurônico tem risco de obstrução de artérias quando realizado por pessoas leigas. Além disso, os bioestimuladores de colágeno são contraindicados para portadores de colagenose, doença autoimune que reage contra o colágeno”, finaliza Cláudia Merlo.

