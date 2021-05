Reprodução: Alto Astral Blazer: saiba usar a peça icônica de acordo com o seu estilo

Para quem quer deixar o guarda-roupa completo, ter um blazer pode ser tudo de bom! Ele dá certo com qualquer estilo e sempre consegue deixar as produções mais sofisticadas. Por isso, o blazer é aquela peça-chave para você guardar com muito carinho no armário e no lado esquerdo do peito: além de ser versátil, ele muda a proposta de um look em questão de segundos.

Deixe seu outono mais ousado e experimente adaptar o blazer para suas produções de acordo com o seu estilo:

Clássico

Reprodução / Instagram @classystreetweargirls

Nada melhor do que apostar no clássico blazer preto. Ideal para eventos mais “chiquetosos”, peças oversized estão super em alta no mundo da moda e deixam a produção mais arrojada. Aposte em sapatos tratorados e icônicas bolsas baguettes para o look ficar completo.

Colorido

Reprodução / Instagram @julieevisnes

Quanto mais cor, melhor! Para quem é mais ousada e quer dar um tempo do preto básico, investir nas cores e estampas diferenciadas é uma boa pedida para sair do mesmo. Aposte nas cores que estão em alta, como os tons de pastel, e em estampas divertidas, como a de flores ou borboletas .

Casual

Reprodução / Instagram @justinesoranzo

Você viu?

Se você quer dar um toque moderno no seu estilo do dia a dia, o blazer com certeza pode te ajudar. Combine a peça com calças jeans reta e de uma espiada no armário dos seus avós para pegar emprestado os sapatos mocassins, que dão uma ideia nostálgica para a aparência! Solte a criatividade e aposte em assessórios divertidos para uma produção mais urbana.

Vestidos

Reprodução / Instagram @insta_tita_

Blazer com vestido ? Pode sim! A peça na cor branca funciona da tarde informal em casa até a noite para um encontro. O blazer transforma a produção, antes causal, em algo mais elegante, digno de ser usado naquela reunião importante de trabalho.

Cropped

Reprodução / Instagram @classystreetweargirls

Quer algo diferente? Tem a versão repaginada do blazer cropped em conjunto com a calça . O mais bacana desse look é que qualquer pessoa pode estilizar a peça em casa, transformando o casaco com algo mais atrevido.

Comprimento mini

Reprodução / Instagram @classystreetweargirls

Ainda estilizando o blazer, é possível sim, fazer uma saia com o que sobrou do seu novo cropped ! Agora que você já tem uma produção para o verão, se joga na criação e seja mais ousada na hora de compor os looks com a peça queridinha.