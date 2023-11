Black Friday: Procon Assembleia orienta consumidores

Às vésperas da Black Friday, data na qual o comércio oferece descontos atrativos em diversos itens de consumo, o Procon Assembleia foi às ruas conscientizar e informar a população sobre possíveis fraudes e compras indevidas. Na ação, foram distribuídos panfletos informativos e questionários sobre os hábitos de consumo dos capixabas no período.

A supervisora do órgão, Giovanna Chiabai, alerta para o cuidado de não assumir compromissos financeiros desnecessários impulsionados pelos descontos. “A ação tem dois objetivos. Um deles é preventivo, no sentido de trazer dicas, orientações, para que as pessoas sigam (…) antes de realizar a compra. Principalmente no sentido de não comprar o que não precisa, né? A gente tem que evitar… O fato de ser um Black Friday, não necessariamente você tem que se endividar em função disso”, afirma Chiabai.

Além de evitar o endividamento, as informações oferecidas pelo Procon visam ainda impedir que consumidores sejam enganados e caiam em golpes. “Trazer dicas para evitar a fraude, cair em golpes, propaganda enganosa. Nesse período acontecem muitas lojas falsas, itens que já estão no preço normal, mas que foram aumentados dias antes para criar uma falsa ideia de desconto. São essas orientações que estamos trazendo”, detalha a supervisora.

Questionada sobre a possibilidade de realizar trocas de produtos adquiridos na Black Friday, a supervisora explica que os estabelecimentos não são obrigados à prática, mas é preciso informar ao consumidor sobre a impossibilidade de substituição do item. “A troca obrigatória é só em caso de defeito (…). Se a loja não quiser trocar, ela tem que informar (…). O princípio que rege o direito do consumidor, um dos mais importantes, é o princípio da informação. O consumidor informado, e bem informado, ele não vai ter problema”, esclarece.

Outras dicas:

Pesquise: faça a lista do que você precisa e compare o preço em diferentes lojas, seja física ou on-line;

Preço dos produtos: acompanhe o preço do produto pelo menos 15 dias antes do dia da Black Friday;

Entrega: observe se o prazo atende a sua necessidade, pois nesse período os prazos tendem a ser mais longos;

Lojas: verifique a reputação do estabelecimento antes de comprar;

Produtos importados: procure comprar em sites que tenham representantes no Brasil.

Compras na Black Friday

O Procon Assembleia pretende também realizar um levantamento de dados. Questionários foram preenchidos com informações sobre compras realizadas no período da Black Friday e sobre a percepção dos consumidores em relação aos descontos oferecidos. “O segundo objetivo é (…) ver se realmente a Black Friday atende as expectativas, se realmente as lojas estão oferecendo esse desconto. E ver o nível de satisfação. Como é que funciona isso no nosso estado? Existe realmente essa Black Friday como eles anunciam?” explica Chiabai.

Fonte: POLÍTICA ES