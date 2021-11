Black Friday já começou! Veja 20 empresas que estão com promoções

Fernando Frazão/Agência Brasil Ofertas da Black Friday já começaram em muitas empresas brasileiras

Diante de um cenário econômico ainda difícil, a Black Friday é uma oportunidade para o comércio. A data comercial, que atrai consumidores pelo mundo todo, no meio da pandemia ganha um impulso a mais: o desejo represado por tanto tempo. Para aproveitá-lo melhor, empresas ampliam a duração das ofertas por todo o mês de novembro. Abaixo, confira uma lista de mais de 20 empresas com ações já em andamento.

O Shopping Jardim Guadalupe, por exemplo, está com as vendas em 2021 4% abaixo das de 2020 e ainda 27% inferiores às de 2019. E diversas lojas vão trabalhar com queima de estoque, além de mais opções de pagamento e parcelamento, para agradar aos visitantes. É o que conta a coordenadora de Marketing do estabelecimento, Nicole Alves:

“Em um momento de reabertura da economia, ajuda a dar fôlego nas vendas e na geração de empregos, com mais oportunidades, vagas e promoções.”

A expectativa dela é de maior venda nos setores de eletrodomésticos e eletrônicos, principalmente, celulares.

O Santander, por sua vez, lançou uma campanha que tem como foco oferecer descontos em serviços paralisados ou afetados pela pandemia para pagamento exclusivo pelos cartões do banco e em maquininhas da Getnet. As vantagens são nas áreas de lazer, gastronomia e entretenimento.

“Acreditamos que estes setores estão em movimento de retomada, e o objetivo é auxiliar a recuperação desses segmentos”, observa Rogério Panca, diretor de Cartões do Santander.

Mas no mês de novembro tem promoção de quase tudo: serviços de beleza, pacotes de viagem, cursos de graduação, serviços financeiros, itens de moda e até imóveis. A Loft, startup que facilita a compra e venda on-line de apartamentos, estreia este ano na Black Friday. Com paulistanos e cariocas buscando e encontrando imóveis mais baratos do que no ano passado — o valor médio vendido dos imóveis em São Paulo caiu 13% em 2021, em relação a 2020, e no Rio de Janeiro, despencou 24% — a startup oferece até 30% de desconto em apartamentos negociados pela empresa, além de outros benefícios.

“O objetivo da campanha Novembro do Apê Loft é aproveitar o período para oferecer descontos que não se veem normalmente no setor imobiliário, e com isso, atrair um público que talvez não fosse comprar um apartamento neste momento. Vamos olhar os resultados e analisar os aprendizados”, explica Marcio Reis, vice-presidente de Produtos da Loft.

As 20 empresas já em campanha

Loft – Dá descontos de até 30% e mais um voucher de R$ 10 mil da Tok&Stok para quem comprar um apartamento de propriedade da empresa. O voucher da Tok&Stok poderá ser usado em até 12 meses, contados a partir da data de assinatura da escritura do imóvel. Alguns outros imóveis anunciados pela plataforma também estão com desconto de até 30%.

Santander – A campanha oferece descontos nas áreas de lazer, gastronomia e entretenimento para pagamentos com cartões Bradesco e em maquininhas da Getnet. Entre os parceiros estão a Decolar, que oferece até 21% de desconto e parcelamento em até 21 vezes. Para o setor cultural, há descontos em shows e espetáculos selecionados no site da Sympla. Na gastronomia, o Santander possibilita o parcelamento em até três vezes sem juros para refeições realizadas em restaurantes do Grupo Rubayat, MadrePerola, Pizza & Pasta e O Palco, entre outros.

Shopping Jardim Guadalupe – Na Bagaggio, um segundo item comprado sai 30% OFF. Um terceiro item, 60% OFF. Della & Delle, Drogarias Pacheco, Colchões Ortobom, Bedstore Colchões e Vezzo também têm descontos.

Boticário – Promove a Beauty Week. Uma das promoções é o Insensatez Desodorante Colônia (100ml) de R$ 109,90 por R$ 76,90.

Submarino – Tem descontos de até 70% em produtos nas categorias de livros, games, tech e muito mais. Além disso, todo dia tem um cupom de até R$ 300 OFF para uso exclusivo de compras no app.

Americanas – Oferece aos clientes, todos os dias, ofertas com preços de Black Friday — seja no aplicativo, no site ou nas lojas físicas —, além de produtos com pelo menos 50% de cashback (dinheiro de volta) com pagamento feito por meio do app Ame Digital.

Vivo – Além do frete grátis para as compras realizadas pela Loja Online, a Vivo oferece parcelamento em até 21 vezes sem juros nos cartões dos bancos Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil – bandeiras Visa e Elo. E, ao finalizar as compras com os cartões Vivo Itaucard, o cliente tem ainda até 10% de cashback. A ação seguirá um calendário de promoções, divididas por categorias de produtos: nos dias 17 e 18, por exemplo, será a vez de itens de Casa Conectada e Games.

Grand Hyatt – Dispõe descontos de até 28% em produtos e serviços selecionados do Atiaia Spa & Fitness, como a massagem facial hidratante, day use com direito a piscina, e em menus exclusivos.

BidYou – A assessoria de investimento imobiliário contempla com uma geladeira Frost Free de até R$ 2 mil novos clientes que arrematarem em leilão um imóvel com até 50% de desconto. Há oportunidades com lances a partir de R$ 180 mil, além de possibilidade de financiamento em até 420 meses.

Leia Também

CTV Construtora – Quem comprar um apartamento no Match Residencial, que será entregue em dezembro na Vila da Penha, vai receber o imóvel com móveis modulados na cozinha, além de documentação grátis (registro, certidões e despachante).

Vitale Construtora – Imóveis de um quarto do Vitale Rise saem de R$ 187 mil para R$ 175 mil. Já os de dois quartos com vaga: de R$ 265 mil para R$ 245 mil. A empresa oferece ainda entrada parcelada em até 45 vezes.

Riviera Construtora – Oferece 7% de desconto na compra à vista de unidades prontas para morar no Central Park Riviera, bairro planejado em Duque de Caxias. As unidades têm valores a partir de R$ 152 mil.

CAC Engenharia – Tem descontos que variam de R$ 3 mil a R$ 20 mil em cinco empreendimentos no estado. São opções na planta, em construção e prontos para morar em regiões como São Gonçalo, Belford Roxo e Nova Iguaçu. As unidades têm valores a partir de R$ 128 mil e, além dos descontos, é possível conseguir entrada parcelada em até 60 vezes e documentação grátis (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

KaBuM! – O e-commerce de Tecnologia e Games da América Latina traz até 67% de desconto em milhares de itens das linhas de hardware, games, home office, televisores, áudio e smart home, dentre outros. Entre os destaques, é possível garantir um Headset Gamer Logitech G533 sem fio, de R$ 1.199,88 por R$ 599,90. Também é possível concorrer aos sorteios de um Tesla e um Ultra PC gamer baixando o aplicativo do KaBuM! para ganhar um cupom.

Padaria Pet – A unidade no Botafogo Praia Shopping dá descontos de até 40% em produtos como roupas para cães e gatos, guias, coleiras, peitorais e brinquedos para pets. No Shopping Nova América, a linha de guias, peitorais e camas para cachorro Freefaro está com 30% de desconto.

Magalu – Seleciona itens e dá até 80% de desconto por apenas 24 horas durante o mês. As ofertas antecipadas — que vão de eletroeletrônicos recém-lançados a produtos de supermercado — não voltarão mais baratas no dia da Black Friday.

Via – A Via, que administra Casas Bahia, Ponto e Extra.com, oferece condições de pagamentos especiais durante a Black Friday, como frete grátis, entrega super-rápida, parcelamento em até 30 vezes nos cartões Ponto e Casas Bahia, além de descontos de até 70% no site, no app e nas lojas.

Getnet – Os clientes que receberem pagamentos a partir de R$ 1 poderão concorrer a um carro zero Km, com até cinco cupons. Para isso, o cliente deve fazer um cadastro no site da campanha www.promoget.com.br.

emDia – Em seu tradicional Feirão de acordos, 20 empresas participantes vão oferecer descontos de até 95% na renegociação ou quitação de contas em atraso nos segmentos bancário, universitário, de telefonia e comunicação, e varejista.

Netshoes – Oferece produtos com até 70% de desconto em todas as modalidades esportivas.

TIM – Tem promoções de aparelhos para clientes de diversos planos. Clientes do TIM Black Família 100GB podem comprar o iPhone 12 mini 64GB de R$ 5.499 por R$ 2.999 e o Samsung Galaxy S21 5G de R$ 5.999 por R$ 1.999. Os descontos são de até R$ 4 mil. No TIM Controle, o Samsung Galaxy A12 sai de R$ 1.599 por R$ 899. Ainda há outros bônus, como em pacotes de internet.

CVC – Tem pacotes de viagem em promoção, como diária por pessoa no Hotel HTL City Baires, em Buenos Aires, com 50% de desconto, para dia 5 a 19 de dezembro. Criança até dois anos sai gratuitamente.

Submarino Viagens – Tem promoções com até 50% de desconto, que vão de pacotes para destinos nacionais e internacionais, passagens aéreas até reservas de diárias de hospedagem para diversas localidades.

Azul – Quem compra no link da parceria Casas Bahia e TudoAzul ganhe 8 pontos a cada real em compras.

Descomplica – As oportunidades são de cursos de graduação a partir de R$199 por mês e quem se matricula recebe um tablet para complementar os estudos. Cursos de pós-graduação estão com até 80% de desconto. Há outras promoções.

Bradesco – Para os clientes pessoa física, entre os destaques, estão o aumento do prazo de pagamento da primeira parcela, sendo no financiamento de veículos de 60 para 90 dias e no crédito parcelado, de 90 para 120 dias; já para o crédito consignado, desconto de até 10% na taxa para os clientes que trouxerem o contrato para o Bradesco (portabilidade). No crédito imobiliário, há a ampliação de 80% para 90% no financiamento do valor do imóvel, com prazos de até 30 anos. Além disso, na abertura de conta corrente pelo app, o novo cliente ganha a isenção de tarifa na cesta de serviços por 18 meses, independente da cesta contratada.