Bitcoin tem forte queda e chega a R$ 151 mil, zerando todos os ganhos anuais

Nesta terça-feira (20), os investidores do Bitcoin viram a criptomoeda chegar a uma queda de 5,60% . O principal ativo digital do mercado alcançou US$ 29 mil , seu menor valor em quatro semanas.

Com esse preço, o criptoativo quase zerou seus ganhos anuais. Isso porque, no 1° dia de 2021, estava cotado em US$ 29.087,07, o que significa que o Bitcoin avança apenas 1% ao ano. Além disso, outras criptomoedas tiveram quedas consideráveis, como o Ethereum e Dogecoin, que caíram em 7%.

Um dos motivos da queda foi o avanço da variante Delta do coronavírus (Covid-19). Por isso, investidores de todo o mundo se preocupam com a nova cepa da doença, assim como o que ela significa para o próximo estágio da pandemia.

