Bitcoin cai 17% no dia em que El Salvador adota criptomoeda como oficial

Fernanda Capelli Bitcoin cai 17% no dia em que El Salvador adota criptomoeda experimental

O experimento de El Salvador usando Bitcoin teve um início difícil, pois seu preço caiu no primeiro dia como moeda legal, enquanto a implementação foi prejudicada por falhas técnicas.

A criptomoeda despencou 17% para 43.050 em Nova York para seu nível mais baixo em um mês em meio à notícia de que o governo desconectou sua carteira Bitcoin para atender à demanda e pressionando para que as lojas de aplicativos populares vendam o aplicativo apoiado pelo governo. Por volta das 17h, a queda era de 9,41%, cotada a US$ 46.886.

Em sua conta no Twitter, o presidente Nayib Bukele informou que o serviço teve que ser interrompido devido a “problemas de instalação” que alguns usuários tiveram.

“Qualquer dado que eles tentarem inserir neste momento vai dar um erro. O sistema é desconectado enquanto a capacidade dos servidores é aumentada. É um problema relativamente simples, mas não pode ser corrigido com o sistema conectado”, explicou. “Melhor lentamente e com boas letras”, acrescentou.

No final da manhã, os problemas pareciam ter sido superados, e o presidente Nayib Bukele voltou a informar pelo Twitter que o aplicativo estava novamente disponível para download. Segundo ele, o país adicionou 150 moedas para elevar sua propriedade para 550, no valor de cerca de US$ 26 milhões.

O plano de El Salvador representa o maior teste para o Bitcoin em seus 12 anos de história. Entusiastas e detratores de criptomoedas estão monitorando o experimento para ver se um número significativo de pessoas deseja fazer transações com o Bitcoin quando ele circula junto com o dólar americano e se ele traz algum benefício para a violenta e empobrecida nação da América Central.

Se a experiência for um sucesso, outros países podem seguir o exemplo de El Salvador. Sua adoção receberá um impulso inicial da carteira do governo Bitcoin Chivo, que vem pré-carregada com US$ 30 em moeda para usuários que se registrarem com um número de identidade nacional salvadorenho.

As empresas serão obrigadas a aceitar Bitcoin em troca de bens e serviços e o governo irá aceitá-lo para pagamentos de impostos. O plano é ideia do presidente de El Salvador, de 40 anos, que diz que vai atrair mais pessoas para o sistema financeiro e baratear o envio de remessas.

“Este é um admirável mundo novo”, disse Garrick Hileman, chefe de pesquisa do Blockchain.com, com sede em Londres e Miami. “Estamos em águas desconhecidas com este lançamento, mas estou feliz em ver esse experimento acontecer no geral e acho que aprenderemos muito com ele.”

Caixas eletrônicos

A administração de Bukele instalou 200 caixas eletrônicos de Bitcoin em todo o país, que podem ser usados ​​para trocar a criptomoeda por dólares americanos. O Ministério das Finanças criou um fundo de US$ 150 milhões no Banco de Desenvolvimento da República de El Salvador (Bandesal) para apoiar as transações.

Os usuários do Twitter nesta terça-feira relataram que podem pagar por serviços como o café da manhã no McDonald’s com Bitcoin. Ainda assim, o dólar continuará a ser a moeda nacional para fins de contabilidade pública e os comerciantes que são tecnologicamente incapazes de receber a moeda eletrônica ficarão isentos da lei, disse o governo.

Você viu?

A economia dolarizada de El Salvador depende fortemente das remessas enviadas para casa por migrantes no exterior, em sua maioria nos EUA, que totalizaram US$ 6 bilhões no ano passado e respondem por cerca de um quinto do produto interno bruto.

Bukele diz que o Bitcoin pode ajudar os salvadorenhos a economizar US$ 400 milhões por ano em taxas pagas por essas transações.

Ceticismo público

Embora o próprio Bukele tenha índices de aprovação de mais de 80%, uma pesquisa realizada na semana passada pela Universidad Centroamericana de El Salvador Jose Simeon Canas demonstrou que essa lei de Bitcoin é amplamente impopular.

Dois terços dos entrevistados disseram que deveria ser revogada, enquanto mais de 70% disseram preferir usar dólares americanos.

O Fundo Monetário Internacional alertou sobre os riscos do uso do Bitcoin, que perdeu quase metade de seu valor de abril a maio, e o Banco Mundial recusou um pedido do governo de El Salvador para ajudar o governo a adotá-lo, citando desvantagens ambientais e de transparência.

As notícias sobre o Bitcoin também ajudaram a desencadear uma venda de títulos em dólares de El Salvador, embora eles tenham reduzido as perdas.

“A criptografia é sexy, mas não testada e complicada, especialmente para um país como El Salvador”, disse a diretora-gerente da Stifel Nicolaus & Co. Nathalie Marshik. “É extremamente arriscado e há a questão de saber se o fundo Bandesal é grande o suficiente? Os regulamentos parecem a lei, elaborados muito rapidamente. É um grande ponto de interrogação. ”

Embora as Bahamas tenham lançado sua própria moeda digital apoiada pelo banco central este ano, o Sand Dollar, e a Venezuela tenha seu próprio dinheiro eletrônico chamado Petro, eles são muito diferentes de uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin, cujos usuários valorizam sua independência dos governos e bancos centrais.

Outros governos da região estarão observando de perto. No mês passado, Cuba decidiu legalizar a criptomoeda que já está sendo usada na ilha, enquanto legisladores de outros países, como Panamá e Uruguai, propuseram legislação semelhante.

Os títulos salvadorenhos tiveram o pior desempenho nos mercados emergentes na terça-feira, de acordo com dados coletados pela Bloomberg, depois que o tribunal superior do país decidiu na semana passada que o presidente pode concorrer a um segundo mandato.

Os EUA criticaram a decisão e disseram que prejudica as relações bilaterais entre as duas nações. A dívida com vencimento em 2041 caiu até 5%, o máximo em quatro meses, para negociação a US$ 0,86.