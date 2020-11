Reprodução: Alto Astral Biquínis do verão 2021: opções que prometem bombar nessa estação

Já deu para sentir um gostinho do verão se aproximando por aí? A estação mais quente do ano está prestes a chegar e com ela vem as tendências de biquíni para arrasar na praia ou piscina. Os protagonistas da vez são os modelos mais vibrantes e cheios de ousadia, que combinam com todos os estilos e corpos. Para você já ir se preparando e arrasar quando o solzão der as caras de vez, listamos os principais modelos de biquínis do verão 2021. Vem conferir!

Conheça 5 modelos de biquíni para arrasar nesse verão!

Top faixa

O modelo é tão estiloso que, inclusive, saiu das praias e piscinas direto para os looks do dia a dia. O top faixa é tendência pura e pode ser encontrado em opções com ou sem alça nas mais diversas cores e estampas possíveis.

Hot pants

Apesar de serem característicos das décadas passadas, as calcinhas no modelo hot pants estão mais em alta do que nunca! Um dos motivos para tanto sucesso do biquíni nesse verão é a modelagem confortável, ideal para valorizar as curvas femininas .

Tie-dye

Não é novidade para ninguém que o tie-dye dominou o guarda-roupa das fashionistas durante esse ano. Agora chegou a vez da estampa marcar presença nos biquínis e maiôs do verão, um mais estiloso que o outro.

Asa delta

O modelo “cavado” fez história nos anos 80 e, dessa vez, promete trazer um toque de estilo e ousadia aos biquínis do verão. A dica é escolher a cor ou a estampa que mais combina com você e se jogar na tendência sem medo.

Neon

Se existe uma paleta de cores que ajuda a destacar aquele bronzeado típico da estação ela, definitivamente, é composta pelos tons neon . Além disso, a tendência de biquínis tem tudo a ver com o clima alegre e cheio de vida do verão, não é mesmo?

Por fim, antes de sair correndo para garantir o seu biquíni do verão , vale lembrar que a pandemia do coronavírus ainda não acabou, viu? Por isso, todos os cuidados de prevenção também devem ser mantidos na hora de aproveitar a vida boa na piscina ou na praia!