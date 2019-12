Biquíni de morango é tendência entre as famosas; inspire-se

Um vestido de noiva que tinha tudo para ser um sucesso virou motivo de piada nas redes sociais. Segundo o jornal The Sun , as imagens abaixo foram postadas no grupo de Facebook That’s It I’m Wedding Shaming e logo um detalhe da peça virou motivo de piada e críticas.

arrow-options Reprodução/Facebook Detalhe de vestido de noiva vira piada na web: “Diarreia anêmica”

O tal vestido de noiva era coberto por renda e bordados e ainda contava com decote nas costas, entretanto, a cauda ficou – claramente – no lugar errado. “Acho que ela tem um lindo corpo e bonitas curvas, mas estou apenas confusa sobre essa cauda. Será que ela pode ser removida no do casamento? “, disse a autora do post com as fotos da peça.

A postagem recebeu centenas de comentários detonando o vestido. Para muitos usuários, a cauda lembrava fezes. “Parece uma cachoeira de diarréia anêmica”, disse um. “A cauda deveria estar mais para cima. Parece que ela acabou de fazer cocô”, analisou outro.

Pelas imagens, realmente parece que a cauda pode ser removida do vestido de noiva – ela deve estar presa em um dos último botões. Esperamos que essa noiva tenha subido ao altar sem esse detalhe desastroso.