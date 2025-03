Bióloga alerta para impacto dos resíduos sólidos sobre os corpos hídricos

A importância da reciclagem para a preservação dos recursos hídricos fechou a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce de 2025 nesta sexta-feira (21). Alunos do ensino médio do Instituto Gênesis aprenderam com a bióloga e diretora do Instituto Últimos Refúgios, Caroline Reis, o quanto conceitos e atitudes básicas podem colaborar com a saúde de toda a natureza.

Não são lixeiras coloridas, são contentores. Não é lixo, é resíduo. Da singela diferença dos recipientes para uma coleta seletiva, passando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que conversam com a problemática da reciclagem, Caroline mostrou o quanto o descarte incorreto colabora para mais poluição, mais sobrecarga aos aterros sanitários, mais enchentes, mais contaminação no solo, e mais proliferação de doenças com transmissores como mosquitos, escorpiões e ratos.

“No lugar de destinar para uma associação de catadores, que vão fazer a coleta seletiva, eu vou mandar para um aterro, vou sobrecarregar ele. Quando estou sobrecarregando esses aterros, estou forçando aquela empresa que faz o direcionamento daquela região a procurar um novo local para criar um novo. Esse é um dos motivos para se ter melhor gestão dos resíduos”, explicou.

Também tem mais gastos na saúde pública. Segundo a palestrante, de 2016 a 2021, a estimativa é de que o Brasil gastou R$ 1,8 bilhão de dólares para cuidar na saúde pública de problemas causados pelo descarte irregular de material reciclável.

Sensibilização

A palestra também mostrou o que a negligência com os resíduos traz de menos. Menos vida. A diretora do instituto mostrou um vídeo para o público de uma ação que o grupo desenvolveu na Ilha do Frade, capital Vitória, chamado “Ecolé: Feito Por Você”.

A equipe do Últimos Refúgios percorre as praias oferecendo “picolés, espetinhos e pratinhos” feitos de plásticos, canudos, sacolas e outros resíduos retirados da própria área. A ação busca a sensibilização ambiental de quem frequenta as praias quanto ao “lixo”, que não é lixo, produzido pela sociedade em dias de lazer e que impacta diretamente na vida marinha e no meio ambiente como um todo. Mas o vídeo também mostra os “moradores” da região mais impactados.

“Os animais do vídeo, de onde vocês acham que são aquelas imagens? É de Camburi, é da Ilha do Boi, é da Ilha do Frade. Aquele monte de arraia, foi ali na ilha do Frade. O copo batendo na cara do peixe, registro na Grande Vitória também (…). Vocês têm a noção do tanto de coisa que a gente tem aqui, do tanto de vida que a gente tem?”.

A bióloga alertou que a redução do impacto dos resíduos está nas pequenas atitudes, para que corais, golfinhos e o próprio ser humano possam sobreviver com uma presença menos nociva do plástico, por exemplo, em praticamente tudo.

“Esse é o impacto de não ter coleta seletiva na natureza, diretamente na fauna, nos nossos recursos hídricos. Vocês já sabem que já tem microplástico no nosso cérebro, no nosso coração. Já tem microplástico na placenta, na mulher grávida. Vocês têm noção do impacto disso na nossa vida?”, indagou.

Reduzir, reutilizar, reciclar

Durante a palestra, os alunos também aprenderam sobre o ciclo da cadeia produtiva do resíduo. O quanto a simples coleta seletiva pode garantir que grandes setores produtivos reutilizem plásticos e outros materiais, provocando um uso menor da água em algumas etapas produtivas, além de possibilitar menor retirada de recursos não renováveis da natureza, como o petróleo. Cada 100 toneladas de plástico reutilizadas podem substituir o uso de uma tonelada de combustível fóssil.

Encerramento

Ao final da palestra, o coordenador da Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cipe Rio Doce), Hernandes Bermudes, conversou com os alunos. Bermudes resgatou os inúmeros temas que foram tratados durante a semana, mostrando a realidade e as necessidades para um caminho de real preservação dos recursos hídricos e fez um convite aos estudantes, para serem “protagonistas e multiplicadores” do que puderam aprender com a palestra.

“As pessoas estão tratando lixo com ignorância? Levem a elas o pouquinho que vocês aprenderam aqui, nós agradecemos, o meio ambiente agradece”.

