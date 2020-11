Redação Billie Joe, do Green Day, lança álbum de covers “No Fun Mondays”

Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day lança nesta sexta-feira (27) em formato de coleção, com 14 músicas, a série de covers feita no YouTube , No Fun Mondays , já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music , via Reprise Records.

No Fun Mondays mostra Armstrong colocando sua assinatura melódica-punk em músicas que formam a trilha sonora da vida dele, incluindo clássicos de John Lennon, Billy Bragg e Johnny Thunders.

A série foi lançada em março no canal oficial do Green Day no YouTube. Assim como muitos músicos, Armstrong desejava passar a maior parte deste ano na estrada, em turnê, apoiando o álbum topo dos charts do Green Day, Father of All…. No entanto, uma vez que a pandemia do coronavírus forçou ele a colocar estes planos em pausa, Armstrong se ocupou de diferentes trabalhos.

“Enquanto todos estamos em quarentena eu estive refletindo sobre as coisas que mais importam na minha vida: família, amigos e, claro, música” , comenta Billie Joe Armstrong . “Eu acho que se nós temos que gastar este tempo em isolamento, ao menos, nós podemos ficar sozinhos juntos”.

Ouça o álbum: