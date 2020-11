Redação Billie Joe, do Green Day, anuncia álbum de covers para novembro

Billie Joe Armstrong , frontman do Green Day , está pronto para lançar a série de covers no YouTube, No Fun Modays , em forma de coleção, no dia 27 de novembro , pela Warner Music , via Reprise Records . Para o Brasil, está prevista apenas a versão digital por ora.

No Fun Mondays mostra Armstrong colocando a própria assinatura punk-melódica em faixas que compõe e trilha sonora da vida do artista, incluindo clássicos de John Lennon, Billy Bragg e Johnny Thunders.

A caminho do lançamento oficial de No Fun Mondays , uma nova faixa do álbum será lançada digitalmente a cada semana.

A série No Fun Mondays foi lançada em março no canal oficial do Green Day no YouTube. Como muitos músicos, Armstrong esperava passar grande parte deste ano na estrada, em turnê em apoio ao álbum de sucesso do Green Day, Father Of All… , lançado em fevereiro passado.

No entanto, uma vez que a pandemia do coronavírus forçou ele colocar os planos em pausa, Armstrong se ocupou com um tipo diferente de trabalho. “Enquanto nós todos estivemos em quarentena, eu estive refletindo sobre as coisas que mais importam na minha vida: família, amigos e, claro, música”, ele comentou. “Eu descobri que, se nós temos que passar este tempo em isolamento, no mínimo, nós podemos ser solitários juntos”.

O Green Day embarcará em uma turnê mundial, quase já esgotada, que passará por estádios juntamente com o Fall Out Boy e Weezer no próximo semestre. A The Hella Mega Tour, apresentada pela Harley-Davidson começará em 9 de junho por Viena , Áustria, e visitará cidades da Europa, Reino Unido e América do Norte.