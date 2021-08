The Music Journal Brazil Billie Eilish realiza apresentação intimista para “Male Fantasy”

A cantora Billie Eilish gravou uma performance especial de Male Fantasy para a Vevo . A faixa é parte integrante de seu recém lançado álbum Happier Than Ever , que a artista lançou na última sexta-feira (30) pela Universal Music , via Interscope Records.

A apresentação foi gravada ao vivo e Billie Eilish conta com o seu irmão Finneas no violão. O cenário foi desenvolvido como um quarto.

O registro pertence ao especial Vevo Performances . Confira: