Billie Eilish aparece nas redes sociais com novo look

Billie Eilish deu adeus a era loira e apareceu nas suas redes sociais com um novo visual. Seus cabelos agora completamente pretos dão inicio a sua nova turnê, a Happier Than Ever Tour.

Com fotos e vídeos em suas redes sociais. Billie divulgou a sua mudança de visual e o retorno aos cabelos completamente pretos. Ela ainda já estreou o novo look ao encontrar fãs nas ruas de Nova Orleans (EUA), onde a cantora inicia, oficialmente, sua turnê Happier Than Ever.

Vale relembrar que Billie Eilish e seu irmão, Finneas O’ Connell, venceram recentemente o Globo de Ouro de Melhor Canção com No Time To Die , escrita pela dupla para o filme 007 – Sem Tempo Para Morrer.

Confira: