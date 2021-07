Bilionários brasileiros encolhem fortuna em US$ 7 bi neste mês; saiba quem são

Reprodução Roda Viva/TV Cultura Luiza Trajano

A soma total das fortunas das 67 pessoas mais ricas do Brasil caiu de US$ 251,8 bilhões para US$ 244,8 bilhões nos primeiros nove dias de julho , uma redução de US$ 7 bilhões estima a Forbes nesta segunda-feira. A lista dos patrimônios bilionários inclui nomes como Joesley Batista , membros da família Safra, Luiza Helena Trajano e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e agora o homem mais rico do país.

De acordo com a Forbes, os três bilionários fundadores da fabricante de bebidas AmBev Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira são responsáveis por US$ 1,3 bilhão desta queda.

No início do mês, Lemann ocupava o primeiro lugar da lista dos bilionários brasileiros, com patrimônio estimado em US$ 19,5 bilhões. Na última sexta-feira, sua fortuna era estimada em US$ 18,9 bi. Agora ele foi superado por Saverin, de 39 anos, que acumula US$ 19,5 bilhões.

Em terceiro está o cardiologista e empresário fundador da Rede D’Or, Jorge Moll Filho, com quase US$ 14 bilhões.

Na quarta e quinta posições estão os outros fundadores da Ambev, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, com US$ 12,6 bilhões e US$ 9,7 bilhões, respectivamente.

Para elaborar o ranking de pessoas mais ricas do país, a Forbes leva em consideração patrimônio e participação em empresas de capital aberto.