Bilionário, dono da Havan tem auxílio emergencial de R$ 600 aprovado

Vítima foi atraída para a casa do criminoso com o objetivo de conversar amigavelmente, tendo em vista que ele não se conformava com o término do relacionamento e insistia na continuidade namoro

Rio – Acusado de estuprar a ex-namorada e filmar as agressões, um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante, na manhã de segunda-feira, por policiais da 81ª DP (Itaipu). O crime aconteceu momentos antes da prisão, na casa do suspeito, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com a delegacia, a mulher foi até a casa do ex-namorado para conversar amigavelmente com ele, que não aceitava o término do breve romance. O casal teve um relacionamento que durou cerca de um mês, em março. A vítima contou à polícia que desde então, o ex insistia para reatar a relação e chegou a invadir sua casa há 15 dias e agredi-la.

O criminoso convenceu a mulher a ir para sua casa, por volta das 5h30 de segunda, após pegar o celular dela, que estava com suas amigas, conectado à uma caixa de som.

Em depoimento na 81ª DP, a vítima relatou que ao chegar no imóvel, o homem tentou convencê-la a reatar o namoro, mas após a sua negativa, ele começou a agredi-la e, em seguida, iniciou uma relação sexual forçada. Durante o abuso, o criminoso fez uma chamada de vídeo para o atual namorado da mulher, filmando o ato e narrando o que fazia com ela, durante cerca de nove minutos.

Após cometer o crime, ele devolveu o celular da ex-namorada e disse que ela poderia ir embora. A mulher procurou a delegacia para registrar o caso e, em seguida, o suspeito foi preso em flagrante por estupro. O laudo do exame do corpo de delito ainda constatou as agressões.

(*O Dia)