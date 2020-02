Bilhões de aparelhos com Wi-Fi são vulneráveis a nova falha

É possível dizer que marcas de celulares hoje têm torcidas organizadas e não mais usuários? Pode ser um exagero, mas há quem só use iPhone, aqueles que não abrem mão de um Galaxy e os recém-convertidos ao Xiaomi. Nesse balaio também está a Motorola que se reinventou e abocanhou uma considerável fatia do mercado brasileiro.

Testamos os três smartphones

Aos fãs da Motorola , uma boa notícia. É possível comprar ótimos smartphones por menos de R$ 1000 na loja virtual da Amazon. A reportagem fez uma curadoria que inclui os modelos Moto E5 Play, Moto G7 Play , entre outros.

Moto E5 Play

Motorola, Moto E5 Play de 16G custa R$ 593 na Amazon

Lançado em 2018, é um celular bastante completo e indicado especialmente para quem tem o hábito de trocar de aparelho em curto espaço de tempo e armazenar bastante coisa na nuvem. O armazenamento total é de 16GB, com expansão de memória de até 256GB. Ao preço de R$ 593 está na lista dos mais vendidos da Amazon.

Moto G7 Play

Moto G7 Plus está custando R$ 999 na Amazon

Com processador Octa-Core 1.8 Ghz 4G, a performance do aparelho é das mais elevadas da faixa de preço. Na Amazon, ele custa R$ 999. A Tela Max Vision de 5.7″ e design compacto é outro diferencial. O desbloqueio da tela é rápido pois se dá por meio de sensor de impressão digital. São 32Gb de armazenamento e 2G de memória Ram.

Moto G8 Play

Moto G8 Play custa R$ 909 na Amazon

O grande destaque deste aparelho é ter câmera tripla traseira. Uma ulra-wide, uma para profundidade e outra para aprimorar as fotos deixando-as mais nítidas e iluminadas. As resoluções são de 13mp, 8mp e 2mp respectivamente. A bateria de 4000 mAh permite assistir 14 horas de filme ou ouvir 63 horas de música ineterruptamente.

A tela Max Vision é de 6,7″ e é HD+. São 32GB de armazenamento e memória Ram de 2GB. O preço corresponde a R$ 909.

Moto X4

O Moto X4 custa R$ 799 na Amazon

A memória Ram é mais potente. São 3GB e a capacidade de armazenamento corresponde a 32GB. O Moto X4 tem tela de 5,2″, dual sim e duas câmeras com 12mp e 8mp. O preço é de R$ 799.

Moto G7 Play Edição especial

Moto G7 Play especial é mais barato do que os outros da série G7

O aparelho usa o processador Snapdragon e se diferencia dos outros da linha, mas esse não é o único atrativo desse G7, mais barato do que os outros da linha e com credenciais quase idênticas. São 32GB de armazenamento, 2Gb de Ram e 5,7″ de tela. São duas câmeras com 13mp e 8mp. O preço é de R$ 799,88.

