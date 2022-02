Bilhete Único de Estudante é enviado para endereço de escolha do aluno

Reprodução Metrô de São Paulo

Os estudantes que utilizam transporte público para se deslocar entre a residência e a escola passam a contar com uma novidade: a primeira via do Bilhete Único Estudante agora é enviada ao seu endereço cadastrado, sem custo adicional. O aluno somente precisará fazer a solicitação online, pagar o valor referente à validação e indicar onde quer receber o seu cartão.

Para segurança do aluno, o cartão irá bloqueado. Junto com o bilhete, o estudante receberá instruções de como proceder ao desbloqueio pela internet, garantindo ser o titular do benefício e sendo liberado para efetuar a primeira recarga de suas cotas, sejam elas de gratuidade ou de meia-tarifa.

Outra facilidade na solicitação dos estudantes para o ano letivo de 2022, é que agora eles têm mais opções de pagamento para solicitação do benefício de sete tarifas (ou R$ 30,80 atuais), passando a serem aceitas também as modalidades de cartão de crédito ou PIX, além do boleto que já é utilizado atualmente.

A comodidade de receber a primeira via no endereço informado, o estudante paga o valor de sete tarifas vigentes, referente à validação do benefício do estudante.

Para facilitar o pedido do cartão foi colocado à disposição dos estudantes um acesso mais moderno e responsivo. A navegação é toda feita em no site , ou seja, os serviços serão direcionados para a página do Documento Nacional do Estudante (DNE) onde o aluno poderá efetuar pagamentos e acompanhar todas as etapas na emissão do Bilhete Único.

Para solicitar a primeira via ou revalidação do Bilhete Único Estudante, siga o passo a passo:

– Informe a Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

– Aguarde o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela Unidade de Ensino. Você poderá acompanhar a confirmação de sua matrícula no site;

– Entre no site e se identifique com o RG e CPF;

– Revalidação: Caso você já possua um Bilhete Único de Estudante ativo, será solicitada a confirmação do código do cartão para revalidá-lo, desde que o cartão esteja em perfeito estado de funcionamento e conservação, sem trincas ou envergaduras e com a foto e numeração impressas na parte frontal legíveis. Atenção: você continuará utilizando este cartão, emitido em anos anteriores e para ter direito a meia entrada em shows e eventos, retire o selo de revalidação nos Postos de Atendimento;

– Emissão de novo cartão: Caso deseje um novo cartão, selecione a opção para solicitar um novo cartão, confirme os dados enviados pela Unidade de Ensino, faça o envio de uma foto e um documento oficial, informe os dados de contato e um endereço para entrega de sua preferência. Os dados de contato são muito importantes pois é através do celular ou e-mail que serão enviados os avisos de andamento da emissão do novo cartão;

– Nos dois casos, seja para receber um novo cartão ou renovar um cartão usado, será devido o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes (R$ 30,80 em valores atuais) usando cartão de crédito, boleto ou PIX.

– Se escolher a opção do boleto, aguarde a confirmação do pagamento (que leva até três dias úteis). Importante: antes de imprimir o boleto, verifique se é o número do cartão que pretende revalidar e só assim imprima o boleto que também pode ser pago em casas lotéricas.

– Após a conclusão dessas etapas, a foto e o documento serão validados e o cartão será encaminhado para o endereço informado no momento do cadastro;

– Ao receber o cartão, entre no site e efetue o desbloqueio do Bilhete Único do Estudante para ativá-lo. Cartões emitidos em anos anteriores serão automaticamente bloqueados no momento do desbloqueio do novo cartão. A restituição do saldo remanescente estará disponível para recarga em até 72h.