Biel e Tays Reys negam gravidez e cantor responde ex: “Você só quer causar”

Depois do jornalista Léo Dias anunciar que Tays Reis e Biel estão esperando o primeiro filho , a cantora baiana comentou na postagem da notícia informando que o momento especial ainda não aconteceu na vida do casal.

“Minha gente, queríamos tanto que essa notícia fosse verdade, tanto eu como ele sonhamos em sermos PAPAIS. Com toda certeza eu, a própria, daria essa notícia e de uma forma bem especial! Família, amo vocês demais e só pro isso estou vindo aqui falar”, disse Tays Reis.

Tays e Biel se conheceram dentro do reality “A Fazenda 12″, da Record TV. Mas, antes do confinamento, Biel viveu um relacionamento com a influencer Duda Castro, que alfinetou o cantor ao saber da possível gravidez. Duda usou o Twitter para falar do divórcio.”Tá, mas será que agora sai a assinatura?”, ironizou Duda com emojis fofos.

Biel, então, também deixou um comentário na postagem de Léo Dias e mandou um recado para a ex. O cantor sugeriu que Duda não consegue virar a página e só quer causar. “Pelo amor de Deus, já gastei tanto para tirar todas as minhas acusações contra ela quando fiquei sabendo que, pelo que ela fez comigo e com a outra garota na boate, ela iria presa. Já abri mão de meio milhão de reais de uma indenização que eu tinha direito, pelo que ela fez comigo e essa é a gratidão? Como se eu não quisesse o divórcio? Eu estou prestes a me casar de verdade com a mulher da minha vida, fala sério! Inclusive, meu advogado é do mesmo escritório da advogada dela, e o Alex já está aguardando o papel faz tempo. Se eu cagasse dinheiro, pode ter certeza que a gente não estaria mais casado. Eu não te devo nada e não tenho pelo que brigar contigo. Esse casamento, que foi só para revolver minha documentação nos EUA, é a última das minhas preocupações hoje, até porque não depende só de mim e claramente você só quer causar, não resolver.”, iniciou.

O cantor ainda citou uma indenização que a ex “escapou” de pagar para ele. “Deixa a gente em paz! E se realmente for sua intenção resolver, você sabe que é só encaminhar o documento para o seu advogado que te salvou da cadeia e aliviou de me pagar uma indenização de cem mil dólares. Onde você quer chegar com isso: Vira a página logo. Gente infeliz não aguenta ver gente feliz”, escreveu.

Biel e Duda Castro se casaram na Califórnia, nos Estados Unidos, mas estão separados há três anos. O término foi marcado por diversas brigas.