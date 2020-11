Biden nega lockdown, mas diz que usar máscara é “um dever patriótico”

Reprodução/Twitter Joe Biden pediu que estadunidenses usem máscara

O presidente recém eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje (19) que não pretende impor um lockdown aos norte-americanos, mas reiterou o pedido para que todos utilizem máscaras enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

“Usar máscara não é um ato político, e sim um dever patriótico”, afirmou, após reunião com governadores.

De acordo com o democrata, um novo confinamento nos Estados Unidos seria “contraproducente”. “Cada região, cada área, cada comunidade, tem diferenças”, justificou.

As mortes por Covid-19 têm aumentado em diversos países do mundo. Na quarta-feira, os EUA ultrapassaram a marca de 250 mil mortos. Por causa do agravamento da pandemia no país, as autoridades americanas de saúde pediram que as pessoas não viajem para o feriado de Dia de Ação de Graças, na próxima quinta-feira (26).