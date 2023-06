Biden diz que escolha do futuro chefe da Otan precisa de ‘consenso’

Alan Santos/PR – 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Nesta quinta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que é preciso “chegar a um consenso” em relação ao próximo chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em Washington, o mandatário ainda afirmou que o ministro de Defesa britânico, Ben Wallace, é “muito qualificado”

De acordo com Biden, “talvez” um britânico possa assumir a liderança da aliança militar, quando o mandato do atual secretário-geral, Jens Stoltenberg, acabar — o que está previsto para outubro deste ano.

“Vamos ter de chegar a um consenso dentro da Otan”, disse o presidente norte-americano, durante coletiva de imprensa com o primeiro-ministro-britânico, Rishi Sunak, segundo a agência de notícias AFP .

Fonte: Internacional