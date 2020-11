Biden critica Trump por barrar transição no governo: “mais pessoas podem morrer”

Reprodução Imagens mostram o homem imobilizando o suspeito até a chegada da polícia

Na última semana, um lutador de jiu-jitsu acabou tendo um dia de herói ao evitar que um homem sequestrasse um bebê no Parque Madison Square, localizado no bairro de Manhattan, em Nova York ( EUA ). O caso, ocorrido no último dia 13, ganhou maior visibilidade após o autor da boa ação ser entrevistado por redes de TV norte-americanas.

Segundo informações do jornal New York Daily News, Brian Kemsley estava passeando no local com a namorada quando ouviu uma comoção perto de uma das saídas do parque e notou um homem tentando pegar um carrinho de bebê das mãos de uma mãe, que lutava para evitar o sequestro enquanto segurava o outro filho no colo.

Rapidamente, Kemsley partiu para cima do suposto sequestrador, o derrubou no chão e o imobilizou com um golpe conhecido como ‘ mata-leão ‘, passando as duas pernas ao redor do corpo do homem e travando seu pescoço com os braços.

Imagens gravadas por testemunhas do incidente mostram que outras pessoas se aproximaram ao perceber o que estava acontecendo e ajudaram Brian a manter o suspeito preso até a chegada da polícia , em ação que durou cerca de 15 minutos.

Ainda de acordo com a publicação, o sequestrador foi encaminhado pelos policiais a um hospital da região e ninguém ficou ferido durante o incidente. Já Kemsley, chamado de “bom samaritano” pela mídia, disse que intercedeu ao ouvir a mãe e o bebê gritando: “era uma questão de dever”.