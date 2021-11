Lorena Amaro Biden anuncia novas medidas para descongestionar portos nos EUA

O governo de Joe Biden anunciou nesta terça uma nova série de ações imediatas e de curto prazo para aliviar as pressões nas cadeias de suprimentos com investimentos em portos, vias navegáveis e redes de frete dos Estados Unidos.

A informação, divulgada inicialmente pela CNN, mostra uma nova tentativa do governo democrata para reduzir os impactos da pandemia em diferentes redes de suprimentos, com impacto em atividades industriais e no comércio exterior.

As medidas são anunciadas no momento em que Biden dá os primeiros passos para implementar o plano de infraestrutura aprovado no Congresso.

Segundo a Casa Branca, o plano vai dar mais flexibilidade a normas federais na operação dos portos e nos investimentos para acelerar a expansão de infraestrutura no setor.

O governo pretende identificar os principais portos de entrada no país, que serão prioritários para receber US$ 3,4 bilhões em projetos de modernização e expansão dentro de 90 dias.

Será aberta também uma concorrência para US$ 475 milhões em projetos de infraestrutura dentro do plano aprovado pelo Congresso.