Bicampeão Pato estreia com vitória no jogo de abertura da LNF

O Figueirense venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). A partida disputada, neste sábado (22), pela quinta rodada marcou a primeira vitória da equipe catarinense no Campeonato Brasileiro da Série B. Já a equipe paulista amargou a segunda derrota consecutiva em casa.

A-C-A-B-O-U! VITÓRIA DO FIGUEIRA! ⌛

⠀

Com gol de Keké, aos 16 minutos do segundo tempo, conquistamos nossa primeira vitória neste #BrasileirãoSérieB. ⚽

⠀

Obrigado pelo apoio de sempre, Nação Alvinegra! A luta continua, vamos juntos! ??️?️

⠀#BFCxFFC pic.twitter.com/5xFuJC3cqq — Figueirense FC (@FigueirenseFC) August 22, 2020

No primeiro tempo o Botafogo-SP foi superior ao adversário. Aos 15 minutos Wellington Tanque acertou uma cabeçada na trave do goleiro Sidão. E aos 38 o próprio Tanque cabeceou com liberdade para fora. O Figueirense ainda reclamou de um pênalti, aos 11, após a bola bater no cotovelo de Elicarlos dentro da grande área, mas o árbitro Jonathan Antero Silva (RO) mandou seguir.

Na segunda etapa os catarinenses conseguiram fazer o gol solitário da partida em contra-ataque. Diego Gonçalves tocou para Keké, que recebeu na entrada da área e bateu encobrindo o goleiro Darley. Aos 27 Wellington Tanque quase empatou. Sidão evitou que a bola entrasse após efetuar duas difíceis defesas.

Na próxima rodada as duas equipes voltam a campo no sábado (29). O Figueirense recebe o Confiança, no estádio Orlando Scarpelli às 19h. Já o Botafogo-SP visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 11h.

A equipe de Caxias do Sul também entrou em campo hoje, no Aflitos. Jogando fora de casa empatou com o Náutico em 3 a 3. Jean Carlos duas vezes e Erick marcaram para o Juventude. Pelo Timbu Rafael Silva e Dalberto, em duas oportunidades, balançaram a rede adversária. A equipe nordestina jogou com um a menos desde os 13 minutos do segundo tempo após a expulsão do lateral-esquerdo Camutanga.

O próximo desafio do Náutico será contra o Guaratinguetá fora de casa, no estádio Brinco de Ouro, Campinas. A partida será realizada na sexta-feira (28), a partir das 21h30.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.