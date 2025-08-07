Biblioteca Transcol ultrapassa marca de 1 mil leitores cadastrados

Em apenas 15 dias úteis de funcionamento, as três unidades da Biblioteca Transcol cadastraram mais de 1.000 leitores e efetuaram mais de 1.000 empréstimos. O número expressivo mostra a força de um projeto que aposta na democratização do acesso ao livro, levando literatura de forma gratuita aos terminais de ônibus da Grande Vitória.

A primeira foi reinaugurada no Terminal de Jardim América, em 15 de julho. Em seguida, foi a vez de Laranjeiras, no dia 25, e Vila Velha, em 1º de agosto. A quarta unidade será inaugurada nesta sexta-feira (08), no Terminal de Carapina. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, com atendimento ao público das 8h às 20h.

Os empréstimos são totalmente gratuitos e acessíveis à população. Cada leitor pode retirar um livro por vez, com prazo de devolução de 20 dias, podendo ser renovado por mais dez dias. O acervo reúne títulos de diferentes gêneros — como romances, HQs, mangás, poesia, filosofia e autoajuda — incluindo também obras de autores capixabas. Os livros infantis são uma novidade nessa retomada do projeto.

A gerente de Formação, Livro e Leitura da Secretaria da Cultura (Secult), Ana Laura Nahas, avaliou os números alcançados até o momento. “Os resultados dos primeiros dias deste novo ciclo do projeto comprovam que facilitar o acesso aos livros é um grande estímulo para a leitura. Estamos muito confiantes no aumento do hábito de ler com a volta da Biblioteca Transcol”, destacou.

As unidades funcionam de modo integrado, permitindo que os leitores peguem livros em diferentes terminais, desde que mantenham a regra de retirar um exemplar por vez. A única exceção é para os livros infantis. Um adulto que for responsável por uma criança cadastrada como leitora poderá fazer a retirada de um livro para si e outro para o filho, com os mesmos prazos de devolução e prorrogação já citados.

“Este resultado expressivo mostra o quanto esse projeto tornou-se referência na democratização do acesso ao livro e que o capixaba gosta de ler, basta ter oportunidade”, ressaltou o presidente da Organização da Sociedade Civil Universidade Para Todos, Rodrigo Trazzi, que gerencia o projeto Biblioteca Transcol.

O projeto Biblioteca Transcol é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult) e da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), em parceria com a OSC Universidade para Todos, selecionada por chamamento público, apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura (MinC).

Fonte: GOVERNO ES