Biblioteca Transcol retorna ao Terminal de Laranjeiras, marco inicial do projeto

A segunda unidade da nova fase do projeto Biblioteca Transcol será inaugurada nesta sexta-feira (25), às 17 horas, no Terminal de Laranjeiras, na Serra. Para marcar o momento, haverá uma apresentação musical e a abertura imediata do módulo aos leitores. Laranjeiras marca o ponto de partida do projeto, que nasceu em 2007, ainda no formato de uma banca de revistas. Desde então, a Biblioteca Transcol se consolidou como o maior programa de incentivo à leitura e democratização do acesso ao livro no Espírito Santo, tendo realizado cerca de 280 mil empréstimos e somado mais de 40 mil leitores cadastrados.

A reabertura no terminal onde tudo começou é simbólica. Após ser interrompido em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, o projeto retorna com uma proposta atualizada, novos recursos tecnológicos e um olhar atento à inclusão e diversidade. Até setembro, a previsão é de que nove unidades sejam inauguradas nos terminais da Grande Vitória, sendo três em Vila Velha, três na Serra e três em Cariacica. A exceção é o Terminal do Ibes, que está em reforma.

O projeto Biblioteca Transcol é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult) e da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), em parceria com a Associação Universidade para Todos, selecionada por chamamento público, apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura (MinC).

Além de empréstimos, um espaço de cultura viva

Nesta nova fase, a Biblioteca Transcol passa a operar em rede integrada, o que garante mais eficiência na gestão do acervo e permite acompanhar com mais precisão as preferências dos leitores. Com isso, os acervos de cada unidade podem acompanhar os interesses específicos regionais. Cada módulo começa equipado com 600 livros e a meta é chegar a 1.000, ao longo dos próximos meses.

Outra novidade é a presença de acervo infantil. Para estimular a formação de novos leitores, sempre que um adulto fizer um empréstimo poderá levar um infantil extra para compartilhar com crianças.

A programação cultural também ganha destaque, com eventos mensais em cada unidade e participação de artistas capixabas. A estrutura foi pensada para garantir acessibilidade, com disponibilização de audiolivros, e-books, fontes ampliadas e espaços inclusivos.

Como se cadastrar e pegar livros

O cadastro pode ser feito diretamente nos módulos ou on-line em link disponível no Instagram do projeto. Os leitores podem pegar livros em qualquer unidade da rede, com prazo de empréstimo de 20 dias, renovável por mais 10. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

História

A primeira unidade da Biblioteca Transcol foi criada em 2007, no Terminal de Laranjeiras. Com grande adesão popular, o projeto se expandiu rapidamente e, em menos de três anos, estava presente nos dez terminais do Sistema Transcol, já no formato de escritórios-containers. O retorno ao terminal original simboliza um novo ciclo que une tradição, inovação e o compromisso com o direito à leitura para todas e todos.

Serviço:

Inauguração da Biblioteca Transcol – Terminal de Laranjeiras

📍 Local: Terminal de Laranjeiras – Serra, ES

📅 Data: Sexta-feira, 25 de julho

🕔 Horário: 17h

Fonte: GOVERNO ES