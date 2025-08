Biblioteca Transcol chega ao Terminal de Carapina, o mais antigo do Espírito Santo

A cultura e o incentivo à leitura continuam avançando pelos terminais da Grande Vitória. O Terminal de Carapina, na Serra, será o próximo a receber uma unidade da Biblioteca Transcol. Será o quarto módulo inaugurado nesta nova fase do projeto, que já passou por Jardim América, Laranjeiras e Vila Velha.

A inauguração será nesta sexta-feira (08), às 17h. O Terminal de Carapina entra, assim, em um novo capítulo da sua história. Criado em 11 de maio de 1989, ele foi o primeiro terminal de ônibus urbano do Espírito Santo — e agora será também um polo de acesso gratuito ao livro e a eventos culturais mensais.

O novo módulo começará com 600 livros disponíveis para empréstimo gratuito. Nos próximos meses, esse número será ampliado para 1.000. O acervo reúne títulos de literatura nacional e internacional, autoajuda, audiolivros, e-books, obras com fontes ampliadas e infanto-juvenis e infantis, uma novidade nessa fase da Biblioteca Transcol. Para incentivar a leitura nessa faixa etária, a cada empréstimo feito por um adulto, é possível levar também um livro infantil extra.

As unidades da Biblioteca Transcol estão conectadas em rede, o que permite que os livros sejam realocados entre os terminais de acordo com a demanda e os interesses dos leitores de cada região. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente na unidade ou pelo link disponível no Instagram do projeto (@bibliotecatranscol). Os empréstimos duram 20 dias e podem ser renovados por mais 10.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, a biblioteca oferece um serviço acessível e prático para quem circula diariamente pelo sistema Transcol.

Serviço:

Inauguração Biblioteca Transcol – Terminal de Carapina.

Data: 08/08 (sexta-feira)

Horário: 17 horas.

Entrada gratuita.

Fonte: GOVERNO ES